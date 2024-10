Hoy la Fiscalía está en la mira de Bolivia

Sin embargo, en el caso de Evo Morales hay un hecho por investigar. No es poca cosa que un poderoso presidente, el ex número uno del país, esté acusado de estupro agravado por tener relaciones sexuales durante dos años con una adolescente de 14 años (casi una niña). Decir que es una sindicación política, que lo quieren detener no tapa un hecho de mucha gravedad por el que el exmandatario no ha ofrecido ninguna explicación y debe ser investigado.