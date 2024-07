Hub Viru Viru, una promesa aún por cumplir

En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional firmó un contrato con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) como punto de partida para la implementación del hub de pasajeros y carga en el aeropuerto de Viru Viru. Este acuerdo incluía la elaboración del Plan Estratégico y el Plan de Negocios del proyecto, con una inversión de Bs 1,67 millones provenientes de Naabol, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.



Este acontecimiento siguió al anuncio del presidente Arce en la inauguración de la Expocruz 2023, donde afirmó que el Hub Viru Viru se haría realidad. Ya ha pasado casi un año desde aquel anuncio, y aún no se han presentado los planes referidos. Mientras tanto, el aeropuerto cruceño sigue operando con más del 80% de capacidad ociosa.



Se espera que la consultora IATA determine los aspectos financieros, logísticos, regulatorios y estratégicos del proyecto. Con su vasta experiencia, dado que está conformada por 290 compañías aéreas de más de 120 países que acaparan el 82% del tráfico aéreo mundial, debería proporcionar una guía clara sobre cómo Viru Viru puede competir frente a los hubs de la región, como los de Sao Paulo, Lima y Bogotá.



Sin embargo, un ingeniero ha expresado dudas sobre el alcance y la eficacia del trabajo encargado por el Gobierno, calificándolo como una inversión de "alasitas". El experto considera que se requiere una inversión de al menos 300 millones de dólares para poner en marcha un proyecto de esta magnitud, mientras que la consultoría actual parece ser apenas un análisis FODA.



El Ministerio de Obras Públicas debería informar sobre el avance de esta consultoría, para evitar que el proyecto quede en la incertidumbre, como ha sucedido con otras iniciativas. Hace unos cinco años, el Estado boliviano firmó un convenio con el grupo francés Aeropuertos de París (ADP) para desarrollar esta obra. Hasta la fecha, no se sabe qué ocurrió con esta iniciativa.



La institucionalidad cruceña lleva décadas insistiendo en la necesidad de hacer realidad el hub. Un estudio de la Gobernación revela que, si el Hub de Viru Viru se habilitara antes de 2025, Bolivia podría beneficiarse con ingresos anuales de 8.000 millones de dólares durante los próximos 25 años, superando incluso las ganancias obtenidas por la venta de gas boliviano en su mejor momento.



Actualmente, Naabol está invirtiendo en nuevas construcciones y refacciones en la terminal cruceña, y tiene proyectado ampliar plataformas y agregar un octavo puente de abordaje. Estas mejoras son bienvenidas para los 2,5 millones de pasajeros anuales que utilizan este aeropuerto, aunque esta cifra dista mucho del tráfico necesario para un hub. Las proyecciones sugieren que el complejo aeroportuario ampliado podría atraer a 7 millones de pasajeros al año en el corto plazo, una cifra que podría aumentar a 46 millones para 2050.



La falta de resultados hasta ahora confirma que la transformación del aeropuerto de Viru Viru en un hub internacional sigue siendo solo un proyecto con un gran potencial. Su realización depende principalmente de la voluntad política y la liberalización del sector aeronáutico.



Este proyecto debería ser una prioridad nacional, dada la influencia multiplicadora que tendría en la economía y la generación de empleos en todo el país. No vaya a ser que los países vecinos se nos adelanten en crear sus propios hubs en sus ciudades intermedias que han apostado con fuerza en desarrollar sus corredores bioceánicos. No perdamos la oportunidad de que el Hub Viru Viru se convierta en el centro neurálgico de integración de Sudamérica.