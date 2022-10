"Humanizar las empresas es el desafío", concluye cita global de GPTW

“Nuestros empleados quieren ser vistos, acogidos y tener un sentido de pertenencia. Quieren cuidar de sus familias y de sí mismos. Quieren alcanzar su máximo potencial y alinearse con una organización que coincida con sus valores y propósitos. Nuestra gente no es una estadística: son historias y almas que merecen ser promovidas y lideradas”. Así, con ese ímpetu, Laura Fuentes, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Hilton Hotels, contextualizó el lema: “El Futuro del Trabajo es para Todos” del Great Place to Work (GPTW) For All Summit, evento global que tuvo lugar en instalaciones del Hilton Orlando Florida, Estados Unidos.