IA: amplificando nuestra conexión con lo humano

A partir de entonces, hemos sido testigos de una explosión de posibilidades en las que la IA transformará nuestras vidas. Desde el ámbito laboral hasta el arte, la educación, nuestras presentaciones de PowerPoint… ¡En fin! Básicamente, cualquier cosa con tecnología, pues la IA promete cambiarlo todo, incluso nuestra manera de pensar. Es un fenómeno que parece no tener límites en cuanto a su impacto potencial en nuestro mundo.

No obstante, en medio de este debate, hay una cuestión que parece no estar recibiendo suficiente atención, y es una de las más cruciales: ¿cómo podemos utilizarla para conectar de manera más profunda con nuestra propia humanidad? Esta pregunta se basa en una verdad innegable: sin importar las regulaciones que se impongan o no, la IA es, en última instancia, una herramienta, y su impacto será moldeado por cómo la humanidad la emplea y la integra en nuestras vidas, así como en su momento fue el descubrimiento del fuego y la electricidad.