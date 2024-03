Iciar Díaz: “La música está sembrada en mi alma, es un propósito de vida, quisiera ayudar a los que necesitan”

Pero no todo es color de rosas en la vida de la ex Miss Bolivia , ella confiesa que sufrió una estafa, con un reconocido productor del vecino país, pero eso no la detuvo y siguió adelante.

Lo aprendí desde pequeña, en Inglaterra mis papás cuando salían a trabajar me dejaban con una señora brasileña que me cuidaba. Doña Rosy no hablaba ni español, ni inglés, entonces siempre me habló en portugués y terminé entendiendo todo y hablando portuñol (risas).