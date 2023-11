Ideas fuera de la caja

La administración de recursos por parte del Estado (en sus tres niveles: nacional, departamental y municipal) es un tema crucial que afecta directamente a la sociedad. Hay una larga tradición y muchos antecedentes acerca de la ineficiencia e ineficacia de la administración pública en la gestión del dinero y patrimonio de sus pueblos. Esta incompetencia, a la que los contribuyentes nos hemos acostumbrado y con la que aprendimos a lidiar desde siempre, no solo impacta la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades, sino que también afecta negativamente a los ciudadanos que dependen de los servicios gubernamentales.​

De las muchas aristas que podría abordar, y dado que hay una suerte de boom inmobiliario en Santa Cruz, me voy a referir a la gestión de inmuebles estatales (predios públicos, edificios y terrenos fiscales) que representan un desafío crucial para evitar la generación de pérdidas económicas y disminución del valor patrimonial por la subutilización de algunos, el deterioro prematuro o la mala ubicación de otros.

En una situación de menor valor inmobiliario, pero con características similares, está el terreno de la Armada de Bolivia (ex Fuerza Naval) donde alguna vez vi unos marineros de agua dulce alineados cantando el himno nacional, mirando el horizonte —no de ríos o lagos—, sino de un canal de drenaje pluvial, ya que el predio de la Transnaval está sobre el Tercer Anillo Interno y canal Isuto.

Si se hace un inventario actualizado y preciso de los inmuebles estatales en todas las ciudades del país se podría optimizar el uso de estos activos. Entiendo que la burocracia es un obstáculo significativo. Los lentos procesos y la excesiva tramitación para el uso o enajenación de inmuebles fiscales pueden espantar cualquier buena intención y perderse inigualables oportunidades. Sabiendo de antemano esta real dificultad, me arriesgo a pensar “fuera de la caja”, porque el único fracaso es no intentar. Como se dice en mi pueblo: “¿Entre echajle y no echajle…?”.