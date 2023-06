Identifican a siete clanes familiares y mafias foráneas tras el narcotráfico

El entonces comandante general de la Policía y ahora viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó el vínculo de Nallar con los Lima Lobo . Sin embargo, cuando fue consultado sobre la relación de Nallar con el narcotráfico, contestó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) no encontró antecedentes. Un año más tarde, la Fiscalía de Sustancias Controladas del Beni acusó a Nallar por narcotráfico y pidió 25 años de cárcel.

Sobre los otros clanes mencionados por Romero no existen registros o más revelaciones.

Desde el bloque ‘evista’, insisten que existe protección al narcotráfico desde el Gobierno , como ejemplo mencionan el caso narcoaudios denunciado por Evo Morales y el ‘narcovuelo’. El diputado Ramiro Venegas afirmó que la comisión legislativa que viajó a España está “bien armada” y que no la integran ‘evistas’ porque saben que no ocultarán datos.

Sin embargo, el diputado Miguel Roca, de CC, cuestionó al MAS y al bloque radical por no haber censurado al ministro Eduardo Del Castillo a quien acusan de encubrir el narcotráfico. Por tanto, dijo que “todas estas denuncias de narcotráfico no son denuncias, sino delaciones porque quienes son delatores hablan porque no les dieron su parte del botín o están arrepentidos”.