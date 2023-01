Ilegalidades; nada menos que eso

Lo hemos visto: las imágenes no dejan lugar a equívocos, policías golpeando a ciudadanos como si fueran pandilleros, quemando motocicletas, gasificando a ciudadanos refugiados en instalaciones de bancos privados, inutilizando ambulancias (delito de lesa humanidad) cortando llantas de vehículos, para mostrar que pueden, incluso, probablemente incendiando bienes del Estado y pudiera seguirse detallando las actividades, pero no es necesario, porque lo que interesa es mostrar que Arce ha perdido legitimidad para ser el presidente aunque tiene legalidad constitucional para estar en el cargo.

Camacho es una especie de trofeo ofertado pero, en manos del vencido (Arce); seguramente piensa que puede lograr alguna cosa en su favor frente a Morales con él, cosa que se ve imposible porque podrá tener muchos defectos pero es “de la cría respondona”, como tiene que serlo el equipo de gente que se queda sosteniendo la peña en Santa Cruz, que debe asumir la Gobernación con todas las prerrogativas bajo el mando del vicegobernador Mario Aguilera, que debe recordar a la ciudadanía que su cargo es temporal, hasta que vuelva el titular. Zvonko Matkovic tiene aguante y su rol también es importante; Santa Cruz debe estar institucionalmente activo y funcionando, así tenga que pelear en las calles o en los caminos, no puede detenerse.



Hay gente con iniciativas; sean grupales o individuales, estas deben ser canalizadas por conducto regular, todas las ideas sirven, hay que escucharlas, para eso está también el CPSC y el Comité Interinstitucional. Todo suma, lo único que debe quedar de lado es la indiferencia y las ansias de figuración personal; el Departamento, su gente e institucionalidad necesitan de la participación de la mayor cantidad de gente; lo ideal es lograr el retorno del gobernador, así sea procesado, ese juicio o sainete judicial no tiene pies ni cabeza y al acusado le corresponde ser procesado en libertad; no hay peligro de fuga, ni necesidad de hacerlo; él es elegido para gobernar y no tiene sentido pensar en alguna cosa contraria.

Claro, debiera pensarse, también, en evitar las “fake news”.