Impacto de la compra de diésel oil por parte de los productores de soya

Gerardo Tejerina - INGENIERO PETROLERO



La medida reciente del Poder Ejecutivo de permitir la participación del sector productivo en la compra directa de diésel oil, sea mediante las subastas públicas, o mediante la importación directa, tendrá efectos económicos muy importantes para el país.



Aquí presento un resumen apretado de estos efectos.



Tomando en cuenta el consumo anual por hectárea en el cultivo de soya, que en el país alcanza a una superficie cultivada de aproximadamente 1.100.000 hectáreas, se ha estimado que el Estado se ahorraría unos $us 154,6 millones de dólares al año en lo relativo al subsidio directo.



En términos de flujo de caja, YPFB dejaría de destinar unos $us 332 millones de dólares al año.



Estas cifras se han estimado en base a algunos supuestos de precios del citado carburante, así como a un promedio anual de consumo de diésel oil en el cultivo de soya, que tiene, como sabemos, varias particularidades, entre otras, que existen dos picos de consumo al año en la época de siembra, y claro también depende del tipo de maquinaria agrícola de sea utilizada, sea de tecnología ultima o de maquinaria con más años de uso.



Está muy claro lo manifestado por los cultivadores de soya, el diésel más caro es aquel que no está disponible a tiempo, por lo que esta medida está dentro de lo necesario y útil.



Al margen del cultivo de soya, en el departamento de Santa Cruz se cultivan varios otros productos, entre los más importantes: girasol, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz y hortalizas.



El total de la superficie cultivada es de aproximadamente 2,9 millones de hectáreas, por lo que, en una extrapolación algo simplista, podríamos concluir, preliminarmente que:



En el cultivo de estos productos, fuera de la soya, asumiendo consumos similares de diesel oil por hectárea (lo cual no es necesariamente exacto), se tendría como ahorro por concepto del subsidio a los hidrocarburos otros USD 253 Millones al año.



Sumado al subsidio en el sector soyero, el Estado bien podría ahorrase unos $us 408 millones al año, cifra muy significativa y que supondría un alivio para las finanzas públicas, a la vez que un impulso en la producción agrícola. Un win-win o gana-gana importante.



Solo como dato final, para brindar más información a esta visión macro, en la gestión 2022 el departamento de Santa Cruz exportó por valor de $us 4.511 millones al año, cifra altamente significativa en la balanza comercial del país, y que requerimos sea incrementada lo más antes y en la mayor proporción posible, para beneficio del país y de sus habitantes en conjunto.