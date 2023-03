Importadores están en lista de espera de los bancos para comprar dólares

A decir de una de las fuentes consultadas, que pidió el anonimato, efectivamente fueron notificados por la casa de cambio de confianza con la que trabajan durante muchos años con la noticia de que no hay dólares en el sistema regulado y que en el mercado libre la cotización del tipo de cambio escaló a Bs 7,05 para la compra de la divisa .

Indicó que las transferencias para pagar a los proveedores extranjeros ya no es inmediata y que ahora entran en una lista de espera, sin fecha definida, para hacer efectivo el giro. A notó que las comisiones de los bancos han escalado ‘demasiado’ para frenar el envío de dólares al extranjero. “En mi caso, pagaba 1,50% de comisión cuando todo era normal y ahora está en 4,5%. La semana pasada estaba en 3,5% y en menos de una semana se disparó a 4,5%”, anotó.

Otra fuente relacionada con el sector comercio considera que el Banco Central de Bolivia (BCB) provocó un mercado paralelo del dólar al crear cambios preferenciales de la moneda extranjera para los exportadores. “ Al no girar dólares el BCB, esa medida ha generado escasez de dólares en los bancos y ahora las empresas están con ‘giros en cola’ hasta que los bancos consigan disponibilidad de divisas que ingresan los exportadores “, manifestó.

Según el presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), Antonio Rocha, en los bancos hay una restricción que limita el retiro de más de $us 5.000, “pero entiendo que no hay problemas para autorizar montos para pagos de importaciones porque lo que se requiere es dólar para poder importar”, expresó, al deducir que con esta medida -retiro injustificado de divisas- se busca evitar la especulación. Agregó que -en su criterio- la medida no está afectando a los importadores y los bancos tienen disponibilidad de moneda estadounidense.