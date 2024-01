Impuestos precisa que los gremialistas no tienen que dar factura y que sus reclamos son políticos

El presidente del SIN, Mario Cazón, en una entrevista con EL DEBER Radio, indicó que las medidas que los gremiales adoptaron desde el pasado lunes tienen un interés político, ya que todos los gremiales del país que están inscritos en el RTS no emiten facturas y, por lo tanto, no deben registrarse al sistema de facturación electrónica.

“Aquí en Santa Cruz está el señor Jesús Cahuana, también el señor Edgar Álvarez, y entendemos que hay una pugna por tomar el poder o la aposta de una confederación, donde aparece también este señor César González. Pero quiero señalar que estas tres personas que he mencionado, no tienen un NIT (Número de Identificación Tributaria). Entonces, si no tienen un NIT, yo no sé cómo han sido elegidos dirigentes de los gremialistas”, afirmó.