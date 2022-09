Impuestos, tasas y patentes

Los impuestos son las contribuciones en dinero que los ciudadanos/as dan a los gobiernos para financiar la gestión y administración pública. Parte de eso es la prestación de servicios públicos y gubernamentales. En muchos casos, el dinero de los impuestos e, incluso, el generado de la explotación de los llamados recursos naturales, no siempre abastece para financiar los servicios. Para solucionar el problema, puede optarse por hacer que esos servicios se autofinancien. Así, se cobra por la prestación de un servicio, en un monto suficiente para cubrir los gastos de producción. A esa figura de cobro se le llama “tasa”. Esto porque los gobiernos no tienen fines de lucro, por lo que no corresponde que generen utilidades.