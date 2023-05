(Im)Punibilidad y falsas expectativas

Analicemos algunos hechos no controvertidos para conocer objetivamente su significado penal. El País afirma que “el ‘sacerdote pederasta’, como lo llama la prensa boliviana, confesó que había atacado sexualmente a sus alumnos y que había relatado estos crímenes a sus superiores y colegas jesuitas en un diario personal” (5/5/2023). El vocablo “confesión” denota “el acto procesal en cuya virtud el imputado admite, ante el órgano judicial competente, y a través de una declaración expresa y libremente asumida, su participación en el hecho que se le atribuye” (Palacio, L.E.; 2014), dicho acto “debe provenir exclusivamente del imputado (.) y sólo puede ser judicial” (íd.), enfatizando que en el proceso penal la confesión “no es por sí sola suficiente para fundar una sentencia adversa a quien la presta” (íd.). Por ello, el art. 374 in fine del Código de procedimiento penal (Cpp) establece que “el juez (.) no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por parte del imputado”.

En este sentido, la supuesta confesión del diario personal, no es más que un indicio que, sin otros medios probatorios admisibles/pertinentes/atendibles, no prueba nada con la certeza exigida por los arts. 363.2 y 365 Cpp, sabiendo que la palabra “convicción” denota “certeza” (RAE; 2001).

En suma, la evidencia indica que el fallecido Pedrajas no fue imputado, entonces, el documento al cual El País mal reputa “confesión” no es tal, ya que no se produjo en proceso penal y, si fuera tenido como “declaración confesoria”, al haberse realizado sin presencia de abogado y fiscal, sería nulo y no podría ser usado en proceso. Si el MP/PGE estuviesen usando dicho documento, siquiera como indicio, se estarían generando responsabilidad administrativa y penal (art. 84 Código penal -Cp-, Ofensa a la Memoria de los Difuntos), además de responsabilidad frente a la Corte IDH.