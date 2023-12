Impunidad de los violentos armados de Guarayos

Unas 70 personas afiliadas a la Subcentral de Campesinos Pailitas tuvieron que huir de una turba que entró a sus viviendas con palos, que hizo disparos a los pies, aparte de amenazarlos con golpearlos si no abandonaban el lugar. Los afectados viven en la comunidad de Río Viejo desde hace 15 años, según sus propias declaraciones. Añaden que sus viviendas fueron atacadas y temen por la suerte del ganado que lograron adquirir.

No es por falta de evidencias. Un camarógrafo secuestrado captó la imagen de Nicolás Ramírez apuntándole con un arma. Es el mismo dirigente de San Julián que dos años después se atrevió a amenazar a empresarios y a otros campesinos con utilizar armamento para cobrar venganza por la muerte de uno de sus afiliados, sin que el hecho sea esclarecido, pese a la gravedad. Otro acusado de esa época aparece en una conferencia de prensa en la que se condenó a muerte a otros empresarios. Este personaje fue liberado por un juez de Guarayos y supuestamente debería cumplir arresto domiciliario, pero está libre y causando terror, pero eso no incomoda a las autoridades llamadas a poner orden.

Lo que hay en el municipio de Guarayos es el caldo de cultivo para que emerjan grupos terroristas, si es que aún no los hay. Tienen entrenamiento y operan en el tráfico de tierras. Ahora militan en un partido político, mañana pueden hacerlo bajo otros intereses. Si hoy no se les pone freno, ¿qué puede pasar después? Los ejemplos sobran en Colombia, donde hubo enfrentamientos por la tierra o en Perú, país al que tanto le cuesta salir de los grupos terroristas que ahora están al servicio del narcotráfico.

Es tiempo de imponer la presencia del Estado con todas las atribuciones y poder. Por ahora, la Policía solo llega hasta los contornos de las zonas en conflicto y el Ministerio Público reconoce que no puede acudir sin apoyo por el peligro que esto representa. Que el Gobierno no se equivoque, es tiempo de decir basta, ejecutar detenciones y no escudarse en excusas o en argumentos que solo dilatan la solución.