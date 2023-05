Incertidumbre y expectativas sobre la Gestora

También es pertinente recordar que la compra del software para la Gestora estuvo afectada por sospechas de corrupción. De hecho, en 2020 se formalizó una denuncia penal por la suscripción de dos contratos irregulares, uno con la empresa panameña Sysde internacional Inc., por $us 5,1 millones, y otro con Heinsohn Business Technology, por $us 10,8 millones.