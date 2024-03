Incrementan 60% la tarifa internacional de uso de aeropuerto; empresas hoteleras y turísticas rechazan la medida

El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, también lamentó que la ATT y Naabol no hayan considerado al sector hotelero: “Lo que nos debe preocupar es que ha sido una medida unilateral, no ha sido consultada con el sector, no hubo un acercamiento con la parte privada (...). Estamos hablando de que necesitamos darle mayor facilidad al turista extranjero para llegar al país y estamos haciendo todo lo contrario ¿Cómo podemos nosotros traer divisas al país si les estamos colocando una pared a la gente y les estamos diciendo que no venga, porque les subimos el impuesto?”, aseveró.