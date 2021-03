Indagan denuncia de tortura a sobrino de Áñez y detención a hijo de Núñez

Escucha esta nota aquí

¿La expresidenta no fue trasladada a una clínica pese a una orden judicial. ¿Por qué se actúa así con ella?

Usted lo ha señalado, el pedido al juez cautelar ha sido realizado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría. Me parece que las instancias van a poder brindar mayores detalles.

El rol del Ministerio de Justicia es velar por los derechos humanos de la señora Áñez y lo que hemos estado conversando es que las condiciones que otorga Miraflores se prestan para dar una mejor atención. He estado hablando ayer con el ministro de Salud y se ha garantizado toda la estructura médica, se han habilitado todos los equipos de tecnología médica necesarios, hay tres médicos que van a estar brindándole permanentemente la atención, inclusive va a haber una ambulancia de forma permanente en las instalaciones de Miraflores.

_¿Eso significa que la están trasladando a otro penal para que no se la traslade a un centro asistencial?

El tema está en decisión del órgano judicial y el Ministerio Público. Lo que nosotros como órgano ejecutivo debemos realizar, yo especialmente, es brindarle todas las condiciones para que tenga el cumplimiento de las decisiones de la justicia. Procuraduría y Ministerio de Gobierno han pedido que el IDIF haga una evaluación médica y que los médicos del sistema de salud puedan atenderla. Ayer (viernes) se han cumplido esas decisiones de la justicia y me han informado desde el Ministerio de Gobierno que se la ha trasladado por razones de seguridad, en este caso seguridad a su salud. Lamentablemente tenemos una situación de pandemia y una situación de hacinamiento muy grave en Obrajes. En Miraflores hay menos de 50 personas privadas de libertad y los ambientes, en los que se va a encontrar ella están aislados del resto de la población. Por lo tanto, ya está garantizada que puedan visitarla todos los organismos de derechos humanos y también la familia.

_¿No cree que haya un ensañamiento con la expresidenta Jeanine Áñez?

Mire, yo no quiero involucrarme en el trabajo del Ministerio de Gobierno. El ministro Del Castillo tiene la tuición sobre el régimen penitenciario. Sí me parece que es importante señalar que estas decisiones que se toman a instancias del procurador y del ministro de Gobierno se han dado en el ámbito del órgano judicial. Nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. Los dos ministros, el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, debemos garantizar, cada uno en la esfera de su competencia, que no existe ese ensañamiento que usted señala. Yo de mi parte voy a continuar con esa ruta de darle todas las garantías del debido proceso a la señora Áñez.

Han habilitado un ambiente con todas las condiciones de salud, todos los equipos necesarios para atenderla y la decisión de la justicia fue, no que se la traslade a la clínica del sur, como originalmente decidieron, sino que se la evalúe por el IDIF y por médicos del sistema público.

¿Los médicos del IDIF han constatado que la expresidenta necesita asistencia?

Entiendo que los informes van a ser presentados el lunes al juez de la causa. No conozco el contenido. La señora Áñez va a ser evaluada permanentemente y los jueces deben dar la mejor atención posible a los afectados para dar las mayores garantías de salud.

_El hijo de Yerko Núñez denunció que lo trasladaron a la Felcc sin orden de detención; el hermano de Jeanine Áñez denunció que torturaron a su hijo para que diga dónde estaba su tía. ¿Qué está pasando ministro?

El Ministerio de Gobierno es quien ejerce tuición sobre la Policía Nacional. Vamos a exigir la investigación de estas acciones que son denunciadas. Un ciudadano boliviano no puede ser sometido a tratos crueles e inhumanos que se han ido denunciando. No digo que haya ocurrido, digo que se debe investigar. Le doy todas las garantías de que esa investigación no va a ser afectada por el órgano ejecutivo y el Ministerio de Justicia va a velar porque esa investigación concluya y se encuentre a los responsables o se determine claramente que no han existido esos hechos, que seguramente será la posición del ministro de Gobierno.

_¿Qué opina de la preocupación de organismos internacionales, medios internacionales que hablan con preocupación de la crisis en Bolivia?

En el único punto que coincido con (Luis) Almagro es en que la única manera de que los bolivianos no resuelvan sus conflictos en las calles es con una justicia independiente. Hagamos que los mejores bolivianos sean jueces y vocales. Creo que estamos en el camino de institucionalización y transparencia en la justicia y esa es la única garantía para que los conflictos no lleguen a los niveles que están anunciando personas que no conocen la realidad del país. En este momento hay que esperar las decisiones de la justicia. Hay que darle certidumbre y tranquilidad al país.

Circula un mandamiento de apremio contra Luis Fernando Camacho que no es verdadero. No se ha emitido orden de aprehensión en su contra y no existe ninguna lista que persiga a los ciudadanos.

La denuncia de la diputada Lidia Patty no tiene intervención del Ministerio de Justicia, se han adherido el ministro de Gobierno y el procurador del Estado. Es denuncia de un particular con intervención de dos autoridades que deben dar explicaciones sobre su teoría del caso y la manera de llevar adelante ese proceso.

Lamento que se hubiera interpretado mal mi solicitud de revisión de las actuaciones de la juez Jimena Mendizábal en Sucre. Esas declaraciones tienen que ver únicamente con el debido proceso y escuchar a todas las partes. Respeto la independencia de todos los jueces, pero critico que el Consejo de la Magistratura no tome medidas de atención a la seguridad jurídica y la salud de las partes. Ella está saliendo del Covid, no podemos llevar a ninguna juez con covid a atender a ningún ciudadano.

_¿Por qué el silencio del presidente sobre el proceso a la expresidenta?

Los ministros hablamos por el presidente. La posición del presidente es muy clara; que se asegure el debido proceso, que se garantice el respeto a los derechos humanos, jamás se aparte del cumplimiento de la ley. No hay ningún ánimo de persecución, no hay listas.

Nosotros somos el gobierno y el partido que ha demandado la inconstitucionalidad de los delitos de terrorismo y sedición.

_ ¿Y por qué se siguen utilizando esos tipos penales?

Yo he sido claro. Hay una calificación provisional de los delitos no hay una definición conclusiva de parte del Ministerio Público. Entiendo que esos tipos penales pueden ser declarados inconstitucionales. Mientras el TCP no se pronuncie pueden seguir siendo usados.