Indiferencia, el gran enemigo

El resultado del ejercicio fue demoledor. Hubo escasa repercusión en los circulos políticos y, ¡vaya paradoja!, en los medios de comunicación. Como si esto no fuera suficiente, pude evidenciar una indiferencia casi generalizada en mis círculos de amigos y de trabajo, en los que percibí no solo indiferencia frente al hecho, sino también opiniones justificando ese no me importismo. El argumento más común en este último caso fue el de “todos los medios están en crisis”, seguido del ya conocido “nada puedo (o quiero) hacer” para evitarlo.