Inés Menacho: “Me dieron tanto amor que me olvidé de todo el odio”

Inés Menacho (19) nunca se imaginó que un video en pandemia, la haga saltar a la fama en tan solo días.



Su carisma y carácter hicieron que la joven reciba el cariño y apoyo en las redes sociales.

Ella actualmente estudia la carrera de Comunicación y Marketing en Roma, pero cuando llega a su tierra causa revuelo y no sólo por su belleza, sino también por su forma de ser.

Hace unas semanas Inés pasó días amargos a raíz de un vestido y un desfile, pero más pudo el amor de su familia y sus seguidores, que hicieron que olvide ese mal momento. Hoy ella confiesa que pudo más el amor que el odio.

- ¿Alguna vez te imaginaste que un video te haga ser querida y seguida en redes sociales?

La verdad que no, por el simple hecho de que yo solo hago mis videos por diversión. Nunca me imaginé recibir tanto apoyo, pero me siento muy agradecida.

Inés Menacho

- ¿De dónde nacen las chicas Yass?

Las Yass nacen de un video que hicimos con mi mejor amiga Victoria, esto ocurrió cuando compramos un lip gloss de Cosmet y lo probamos en el auto. Se volvió tan viral, que de ahí somos las Yass, por la forma en cómo presentamos el producto.

- Recibís más halagos que haters en las redes ¿a qué cree que se deba el cariño que te tienen?

Honestamente no tengo idea acerca de cómo recibo tanto apoyo, siempre me sorprenden tantas muestras de cariño. Espero que sea porque todo lo que hago en las redes lo hago con cariño, diversión y mis seguidores lo pueden percibir. Eso me da una gran satisfacción.

- ¿Inés es tal como se ve el TikTok?

Sí y no. Soy como me ven en mis videos. Solo un 200% más Inés (risas).

- ¿Te gustaría incursionar en el mundo del modelaje o la televisión?

Siempre me ha gustado mucho todo lo que es relacionado a la exposición o expresión. Amo la moda, y el poder de los medios es mi mayor interés. Si algún día tengo la oportunidad de trabajar en cualquiera de los dos sería un sueño.

- ¿Se te puede describir como una joven sencilla?

Totalmente no. Una de las últimas palabras para describirme sería sencilla. Me complico en todo y más que todo la mayoría de las veces no estoy conforme con simplemente ser sencilla.

- Estudias en el extranjero ¿Qué es lo que más extrañas de tu tierra?

Cuando dejo mi ciudad extraño a mi familia, mis amigas, y el cuñapé. Pero con toda seriedad no hay lugar que sienta como tu tierra, desde el segundo que llego me siento más amada que nunca.

-¿Qué te llevaste de Santa Cruz a Europa?

Los estudios. Quería conocer el mundo y me quería conocer a mí misma sin la influencia de mis amigos o familiares. Encontrar quién soy y qué me gusta. Y bueno la oportunidad de estudiar en Roma es un sueño cumplido. Eso también ayudó mucho.

Inés Menacho

- ¿Qué les dice a tus compañeros sobre tu país?

Yo siempre farseo tanto mi tierra, que creo que ya los canso a mis amigos. Lo que más resalto es la comida y la fiesta. En serio que no hay nada como la fiesta aquí.

- ¿Le seguís los pasos a tu mamá en el área de la belleza?

Totalmente. Todo lo que sé de cosmetología se lo debo a ella. La mejor profesora del mundo realmente.

- Sé que tu mamá es tu fan número uno...

Mi mamá es mi fan desde siempre y para siempre

- ¿Qué consejos te da?

De que siempre hay una manera. Siempre hay una solución o una salida. Pero de sus enseñanzas, la que más aplico es siempre ser amable y mostrar respeto a todos. Ella es mi mejor ejemplo a seguir con ese consejo. Ella es la persona más amable y atenta con todo el mundo.

- Hace unas semanas pasaste un mal momento por un vestido, ¿Cómo superaste ese impasse?

La verdad que todo el amor que sentí esos días me ayudó un mundo con todo eso que pasó. Mi mejor amiga Victoria, mi mamá, mi papá, mi abuelo, y mis seguidores me mostraron tanto amor que honestamente me olvidé de todo el odio.

- En las redes recibiste mucho cariño y apoyo, ¿qué le dices a tus seguidores?

Que no sé cómo llegaron a mí, pero estoy muy agradecida. Me alegran tanto con sus lindos comentarios y mensajes y espero también sacarles tantas sonrisas como ellos a mí.

- ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?

No tengo idea, pero donde sea que esté, espero ser feliz y poder mirar mi pasado y sonreír.

1. Inteligente. Inés afirma que es una amante de todo lo relacionado con el arte

2. En su hogar. Actualmente ella se encuentra en la ciudad de vacaciones

La familia de Inés