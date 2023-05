Información técnica, ágil y oportuna

Luego de la intervención del Banco Fassil, los primeros en reclamar información fueron sus ahorristas, por su genuina preocupación de no poder contar con sus propios recursos para sus necesidades financieras. Pese a que las autoridades de la ASFI aseguraron desde un principio que la devolución de esos depósitos estaba garantizada, los ahorristas demandaban conocer el cómo, cuándo y dónde de dicha operación. Por supuesto que no es tarea sencilla transferir cuentas y carteras crediticias a otras instituciones bancarias, pero en el presente caso se tardó casi un mes en dar las respuestas esperadas.

Los siguientes afectados en sufrir la incertidumbre fueron los cerca de 4.500 trabajadores del banco intervenido. No se les dijo de entrada cuál sería su situación laboral ni cuándo se pagarían sus sueldos y beneficios sociales. Se entiende que estos pagos deberían salir de la venta de los bienes patrimoniales de su exempleador, pero la única señal que vieron al inicio del proceso fue la utilización de algunos de esos inmuebles por parte de otras instituciones bancarias. Ellos han tenido que recurrir a la protesta para hacerse escuchar.

El vocero de la Presidencia ha incurrido en tal exceso. Las sospechas de comisión de delitos que pesan sobre ejecutivos y prestatarios del banco intervenido le han servido al vocero para hacer generalizaciones totalmente inapropiadas, como lo son casi todas las generalizaciones. No sólo que ha vulnerado el principio de presunción de inocencia de los involucrados, sino que también ha echado sombras sobre el modelo de negocio cruceño y sobre una supuesta casta de empresarios cruceños. Sus apreciaciones no dejan de ser una falta de respeto a esa gran mayoría de cruceños que trabaja y produce honradamente y que no tiene nada que ver con lo sucedido en el Banco Fassil.