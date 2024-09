Informe técnico: Censo omite a 373.562 habitantes y Santa Cruz va a paro cívico el viernes

Según los datos del censo, en Santa Cruz habitan 3.115.386 habitantes. Una cifra que no convenció a las autoridades y tampoco coincidió con las proyecciones que el mismo INE realizó sobre la base de indicadores de crecimiento.

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, resumió ayer estos indicadores de manera más visual: “Los datos no cuadran y hay una gran diferencia. Es como si no existiera en el departamento los municipios de La Guardia, Montero y Cotoca”. Cuéllar también intervino en la presentación del informe y cuestionó “unos datos que no guardan relación con una realidad poblacional”, un aspecto que también afectará en la representación política de la región en la Cámara de Diputados.