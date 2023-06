Informe veloz

¡Miechi! No tengo ch’ulu, pero me lo saco, porque eso es todo un récord en Bolivia, país en el que las investigaciones avanzan a paso de caracol, por razones que explicaré la próxima semana.

¿Qué si le falta una bolita de la cabeza y una bolita de la entrepierna? ¡Pero claro! Lo que pasa es que, a medida que caía, a una velocidad de 122 kilómetros por hora -ministro dixit-, se golpeaba en un balcón aquí y en otro más allá. Seguramente en uno le sacaron una bolita y en el otro la otrita. ¿Qué? ¿No me creen? ¿Es que acaso no vieron Los Simpson ni aquilataron el carácter técnico-científico que tienen las caídas de Homero desde un acantilado? ¡Cómo se nota que no aprecian el carácter educativo de las series televisivas!

¿Que si la firma que está en la carta no coincide con la firma que rubricaba el fallecido? ¿Qué no es su redacción ni su manera de dirigirse a los demás?.. ¡sssht! ¿cómo se les ocurre dudar de un informe de seis conclusiones técnico-científicas elaboradas en tiempo record? No, pues… no sean profanos.