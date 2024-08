Ingratitud

Por tanto, el dato no es nada nuevo. Los historiadores extranjeros son quienes más lo conocen y, por lo tanto, así lo han publicado. El problema surge cuando los potosinos lo repetimos porque, entonces, nos acusan de chovinistas, patrioteros y regionalistas. Me pasó el 6 de Agosto recién pasado, cuando publiqué que “sin Potosí no habría existido Bolivia” en mi cuenta de Facebook y sumé varios comentarios en contra. Me acusaron hasta de irrespetuoso, por referirme al tema justo en el aniversario patrio.