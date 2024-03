Inhumano: pacientes bloquean y declaran colapso del Oncológico

Cansados de la burocracia boliviana, que no entiende el dolor e incertidumbre, desde hace veinte días los pacientes del Oncológico instalaron vigilia y bloqueo en el tercer anillo interno, afuera de ese nosocomio, exigiendo que de una vez se cumpla con la promesa de hace más de dos años: un segundo hospital especializado en cáncer.

Según ellos, el que existe hoy ya colapsó y hace mucho que lo vienen advirtiendo. “Colapso es que si llega un paciente o si necesita una cama o recibir una quimio, no hay espacio, tiene que esperar meses y muchas veces atrasar su tratamiento porque no hay espacio. Colapso es que si usted es diagnosticado ahorita con cáncer, no hay dónde se lo reciba porque la consulta se fija hasta dentro de tres o cuatro meses; lo mismo pasa cuando se requiere radio o quimioterapia”, explicó Lihetzer Zenteno, de la Asociación Esperanza de Vida, de Pacientes Adolescentes

y Adultos con Cáncer.