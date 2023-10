Inseguridad: vecinos se organizan ante la delincuencia

Tras sorprender infraganti a uno de los delincuentes, no faltaron voluntarios que se ofrecieron para confeccionar muñecos y colocar letreros.

A lo largo de la avenida Santa Cruz hay cuatro muñecos, además de dos letreros impresos con letras rojas, en los que se lee: “¡Alerta! Vecinos organizados, delincuente que sea atrapado será linchado”.

Saben que no se debe hacer ‘justicia por mano propia’, pero aseguran que los malhechores entendieron el mensaje, ya que desde que tomaron dicha medida se acabaron los robos.