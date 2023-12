¡Insolventes, incapaces y, “aprobones”!

Veamos: La situación en YPFB está cada día peor: desde adentro no quieren reconocer que el problema es la falta de plata; el “Informe Técnico YPFB/PRS/VPNO/GPDI/DCIM-255/ULOP-251/2023: Situación de Abastecimiento Gestión 2023 (Crítico)”, del 6 de noviembre, habla de “saldos bajos”, crecimiento de la demanda”, de la imprescindibilidad de “contar con volúmenes de suministro y saldos necesarios para afrontar y cubrir la demanda del mercado interno”, el peligro de entrar a la Restricción de pagos, porque “implica discontinuidad de suministro” y la preocupación que, además es repetida, de que no haya plata para pagar importaciones.

Eso en lo interno; en lo externo: salen a negar la falta de gasolina y diésel y, comienzan con el juego de abastecer a las capitales mientras en las provincias deben esperar… un ejemplo: en Caranavi, la fila de “bidones autorizados” superó los 1.000; detrás de esos bidones hay gente que necesita trabajar y no puede porque no hay combustible.

2021; Hace 2 años! El informe es más largo que lo que aquí se relata, los requerimientos de reparación y peligros a los que se somete el material y combustible, también. Recién se descubrió un faltante de 91.000 litros; hechas las averiguaciones con gente que conoce el tema y otros extrabajadores, aseguran que “la gasolina se evapora”, pero, no en el volumen que dicen. Se calcula que hubo, en ese sentido una pérdida máxima de unos 5 mil litros, que lo que puede haber ocurrido con el faltante, es que esa gasolina esté en la planta pero no saben dónde; puede ser en las tuberías (dicen que se llama: Like pack) o en otros tanques, pero que, habida cuenta de que las mediciones que hace logística en sus plantas son tan arcaicas que “se usa cintas métricas, plomada y crema divisoria” y tal vez por eso no se ha podido encontrar esa gasolina. Eso tienen que explicarlo y demostrar que el combustible está ahí.