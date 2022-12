Instan a vacunarse y al autocuidado ante la explosión de contagios de covid-19

Ahora que se viene Navidad y Año Nuevo, aconseja que la persona que presente síntomas de la enfermedad se quede en casa y evite asistir a reuniones familiares o sociales para no diseminar el virus. Es preciso pensar en las personas más vulnerables, como los adultos mayores , niños y en aquéllas que no están inmunizadas. Insiste en que para minimizar los riesgos es clave mantener el uso del barbijo, la distancia entre grupos o mesas, y la higiene frecuente de manos. Si tiene entre sus planes asistir a una fiesta masiva, lo mejor es que opte por una al aire libre y con aforo reducido.

Pero, considera que todavía estamos a tiempo para reforzar la vacunación y tener la inmunidad para el pico de esta oleada, proyectado para la primera quincena de enero de 2023, considerando que la protección con la d osis se adquiere 21 días después de su aplicación. “Debemos vacunarnos. Vacunarse no quiere decir qu e no nos vamos a infectar, la infección está de acuerdo a la carga viral y la exposición del germen, lo que sí vamos a evitar son las complicaciones”, insiste.

El porcentaje de ocupación de camas en general no sobrepasa el 20%, porque muchas personas no llegan hasta los centros hospitalarios y se automedican en casa.

Natalya (23) tuvo dolor de cabeza y fiebre este lunes y el martes acudió a una farmacia a buscar una prueba rápida, por la que pagó Bs 80, y como salió positivo a covid, se compró algunos medicamentos y no llegó ni a los puntos de diagnóstico ni a un centro de salud, por lo que no figura entre las estadísticas oficiales. En su casa otras tres personas estaban con los mismos síntomas y también optaron por seguir el mismo tratamiento.