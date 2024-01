Interminable cadena de violencia de género

Analizando otro eslabón, que es el agresor, vamos a encontrar que éste no tuvo ninguna educación que le muestre que esta con una conducta nociva, en la mayoría de los casos, vienen de hogares en los que la conducta de su progenitor era de violencia contra su madre y de repente hermanas, y no tenia sanción de ninguna clase. Se fue criando en un ambiente donde era natural la violencia contra la mujer, no había sanciones, entonces lo consideraba normal, sufren de manera directa la violencia o son testigos impotentes de los actos de violencia que van generando en muchos de ellos traumas que después generan conductas similares o peores cuando son adultos. Esto ocurre en cualquier nivel de la clase social, ya sea con medios económicos altos o de menores ingresos. No importa, la violencia familiar la consideran dentro de sus parámetros normales y que no va a tener consecuencias negativas de ninguna clase.