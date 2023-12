Invasión, complicidad e impunidad

Los hechos suceden por acciones y por omisiones. Las autoridades responsables de cuidar estas áreas protegidas están en instituciones llamadas por ley para hacerlo. La primera es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), suficientemente manchada por su negligencia frente a los avasallamientos, por no mencionar su complicidad para permitirlos. Bajo el amparo de los gobiernos de turno, se escuda en negar su propia culpa y señalar a otras entidades como los gobiernos municipales o la justicia agraria. Quien se queda apoltronado esperando que otros hagan, no merece estar en ese lugar; especialmente si se trata de proteger los recursos naturales.

Las otras instituciones llamadas a proteger son los gobiernos municipales que fueron los que crearon las áreas protegidas. En el caso de San Carlos, el alcalde es del Movimiento Al Socialismo y dice con desfachatez que la culpa es de los comunarios que no denuncian, que no es guardaparques para saber quién entra a la reserva Las Garzas. En el municipio de San Rafael, el alcalde hizo las denuncias y pidió inspecciones, pero no halló respuesta positiva. Entretanto observa cómo se corta la madera y se la comercializa; mientras en otras áreas se desmonta sin piedad para sembrar.