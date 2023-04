Investigan causas de la intoxicación alimentaria de seis estudiantes

Seis estudiantes de segundo y tercero de secundaria de un colegio del Distrito Municipal 10 presentaron náuseas, malestar general, vómitos y dolor de cabeza, por lo que fueron atendidos en el hospital Bajío del Oriente y ahora las autoridades investigan las causas.



El personal de salud estabilizó a los escolares antes de derivarlos a otros centros de primer nivel para que sigan su tratamiento. Según la secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, cuatro pasaron al centro del Distrito 10 y dos al Elvira Wünderlich, argumentando que la situación de los menores es estable y solo requieren de asistencia en un primer nivel.



Informó que se los atendió con el diagnóstico de intoxicación alimentaria, aunque recibieron información de que los estudiantes realizaron actividad física luego de consumir alimentos.



“Se están investigando las causas correspondientes. Como autoridades de salud del municipio hemos venido a garantizar la atención de estas pacientes. Han recibido la atención gratuita por medio del Seguro Universal de Salud (SUS) que tenemos actualmente. Para evitar contagios recibieron el tratamiento en la emergencia, debido a que nuestros servicios de pediatría están con pacientes con influenza”, explicó.



Ante la susceptibilidad de que el desayuno escolar pudo afectar a los alumnos, el municipio salió a explicar que abrió una investigación, pero anticipó que dos de los afectados no consumieron las raciones del alimento complementario escolar.



El director municipal de Educación, Raúl Ascarrunz, resaltó que en la investigación preliminar se conoció que dos estudiantes no consumieron las raciones que se entregaron, pero comieron salchipapas de los puestos aledaños al colegio. Además, indicó que no se recibió el reporte de ningún otro alumno del distrito que hubiera sufrido malestares.



“La misma alimentación complementaria escolar, que habrían consumido cuatro de estos seis niños, es la que se distribuye en todo el distrito. Si hubiese sido la alimentación complementaria escolar la que hubiese causado estos malestares, entonces tendríamos un número muchísimo mayor de problemas”, afirmó.



Ascarrunz detalló que el desayuno escolar se entrega a 363.000 estudiantes de primaria y secundaria.



Señaló que rutinariamente se hacen pruebas laboratoriales antes de hacer distribución y los resultados garantizan la inocuidad. Luego de los hechos, hicieron conocer un comunicado a los padres de familia detallando el seguimiento que se hace al desayuno escolar . “Vamos a llevar adelante una investigación exhaustiva a fin de determinar las causas del malestar de los seis estudiantes de la unidad educativa”, insistió.



Añadió que están abocados a descubrir qué fue lo que sucedió en el interior o en los alrededores del colegio.



Pablo García, responsable municipal del alimento complementario escolar, informó que el municipio y la empresa distribuidora harán nuevos análisis de laboratorio.



Asimismo, confirmó que se continuará con la distribución normal de las raciones, porque no se puede privar de ese derecho a los demás niños.