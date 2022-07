Investigan si el abogado que reveló muerte de Juan José Dorado se quedó con su vehículo

Las investigaciones señalan que el papá de Juan José Dorado, en una comunicación oficial con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), confirmó que recibió una noticia fatídica de su hijo y cayó grave de salud al entender que su ser querido estaba muerto. Pero también había revelado a la Felcc que la persona que le dio la noticia le dijo que no se preocupara y que no había problema pues le entregarían el auto que manejaba Juan José y que dejó el 7 de este mes cuando voló desde el aeropuerto El Trompillo en la avioneta matrícula CP-3172, y que no regresó.