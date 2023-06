Inviolabilidad del servidor electo

La protección constitucional comprende no sólo el domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas, que no podrán ser allanados en ninguna circunstancia, sino también a los vehículos de uso particular u oficial y a las oficinas de uso legislativo. Sin embargo, el artículo 152 aclara que las asambleístas y los asambleístas no gozan de inmunidad, durante su mandato y pueden ser procesados penalmente, pero no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante.