¿Ir a la universidad te hace progre?

Existen, por supuesto, diferencias importantes entre Estados Unidos y Bolivia que podrían exacerbar ese resultado. Primero, Bolivia ha sido gobernada desde el 2006 por un partido de izquierda claramente alineado con el paradigma del Socialismo del Siglo XXI. Las universidades en el país, sobre todo las públicas, podrían estar altamente influidas por las (malas) ideas del gobierno. Segundo, Latinoamérica y Bolivia, en particular, tienen una larga historia de movimientos estudiantiles de izquierda. La organización más importante de estudiantes universitarios de Bolivia, la Federación Universitaria Boliviana, fue fundada en 1928 con una fuerte orientación socialista. En su Declaración de Principios de 1949 la FUB declaró que el “carácter social y las aspiraciones de las actuales generaciones de universitarios no pueden ser otras que la educación socialista en un Estado socialista.” La inclinación ideológica de la universidad pública en Bolivia ha sido consistentemente de izquierda desde entonces. Tercero, Bolivia y Estados Unidos tienen realidades económicas completamente distintas. Estas diferencias tienen un impacto en el nivel de educación que reciben los estudiantes y también en la elección de temas y paradigmas políticos que se enfatizan en las aulas. Las universidades en Bolivia pueden estar mucho más inclinadas a enfatizar análisis de pobreza y desigualdad que las universidades americanas.

No estar de acuerdo con el respeto a la propiedad privada o pensar que la libertad individual no es importante podrían indicar una inclinación ideológica de izquierda. Estas opiniones sugieren una preferencia por los enfoques colectivos a la distribución de los recursos antes que un enfoque de laissez-faire en el que la misma está determinada por individuos y acciones voluntarias en el mercado.

De igual manera, pensar que la igualdad social es importante puede también indicar una inclinación ideológica de izquierda. La interpretación más común de “igualdad social” es aquella de igualdad económica, la cual requiere de la provisión gubernamental de ciertos “derechos sociales” como el acceso a salud, educación vivienda, etc. El término sugiere, entonces, la necesidad de una distribución “equitativa” del ingreso. Claramente, el término “igualdad social” en Bolivia va mucho más allá de la simple igualdad ante la ley.

La última pregunta es un poco más complicada. La interpretación depende de lo que el encuestado considere como la alternativa plausible a “todos deben pagar impuestos.” Si la alternativa es “nadie debe pagar impuestos,” entonces estar en desacuerdo con la frase original indica una inclinación ideológica de derecha ya que eso implicaría un empequeñecimiento del Estado. Si, en cambio, la alternativa es “solo algunos deben pagar impuestos,” entonces estar en desacuerdo con la frase original sugiere una inclinación ideológica de izquierda. Lo más probable es que esta alternativa esté asociada con pensar que los más pudientes o exitosos deban pagar impuestos, pero no los pobres. Esto sería consistente con un sistema de impuestos progresivo. Esta última alternativa es, probablemente, la más apropiada para Bolivia. Los gobiernos y los bienes y servicios públicos en Bolivia han jugado un rol primordial desde al menos 1952. Un paradigma en el que nadie pague impuestos no es algo que los bolivianos consideren una alternativa realista.

Los resultados son tremendamente interesantes. Aquellos que asistieron a la universidad (aun si no la terminaron) son 23 a 26% más propensos a considerar que la libertad individual es importante, y 9% más propensos a considerar que la propiedad privada debe ser respetada. Solo estos resultados, entonces, mostrarían que la universidad genera una inclinación ideológica hacia la derecha. Pero cuidado, los resultados también muestran que aquellos que asistieron a la universidad son 16 a 22% más propensos a considerar que la igualdad social es importante. Los resultados también muestran que ir a la universidad no tiene un efecto significativo en la opinión sobre la frase “todos deben pagar impuestos.” Esto sugiere que la universidad no determina un posicionamiento claro sobre la igualdad ante la ley al menos en lo que a impuestos se refiere.