Iván Arias: “Instalaré la oficina del alcalde electo de La Paz”

Cómo recibe estos resultados preliminares de la elección de este domingo?

Nosotros somos como la marraqueta, somos de batalla. Las cifras nos dan mayoría en el Concejo Municipal y nos dan mayoría en el Ejecutivo, pero estos datos no son para ser soberbio. Queremos un gobierno municipal que gobernará en paz, con lealtad y con autoridad.

_¿Cuáles son las tareas que desarrollará siendo ya, como usted dice, “alcalde electo” ?

Empezamos una nueva gestión y por eso nos pondremos a trabajar. inmediatamente. El martes saldremos a agradecer en una caravana a toda la ciudad por el apoyo, por tanto amor que hemos recibido. Pero el miércoles a las 10 de la mañana estamos inaugurando la oficina del alcalde electo para preparar la transición. No vamos a esperar porque La Paz nos necesita con suma urgencia.

Cuando estemos posesionados ya habremos tomado medidas y acciones para hacer de La Paz una ciudad de esperanza, la ciudad de los mil colores, la ciudad del perdón, la ciudad de la reconciliación y moderna.

Por eso, vamos a buscar al alcalde saliente (Luis Revilla), vamos a buscar al Gobierno nacional y al gobernador electo, una vez que gane en segunda vuelta.

_¿Y ese gobernador puede ser el Tata Quispe si se da el escenario de la segunda vuelta?

Con Rafael Quispe estamos seguros que vamos a ir a segunda vuelta y que el Tata Quispe será gobernador. Vamos a hacer todo para que gane en segunda vuelta. Los números nos dan que Quispe va a segunda vuelta y estamos muy contentos por estos resultados.

Ahora a usted le tocará cumplir las promesas de campaña.

Venimos de abajo y aquí estamos. No tenemos nada, no tenemos un partido; no tenemos un gobierno nacional. Todo lo que hicimos fue desde abajo, con el respaldo y el cariño de la gente. Mi gestión será de caminatas. Iré por cada barrio, así será mi gestión y vamos a estar con la gente.

Ahora me toca agradecer a todos los que me apoyaron. Este es un momento de mucha, mucha gratitud.

