Ivanna Saldaña: “El maquillaje me salvó en un momento difícil de mi vida”

Para muchos, el maquillaje puede ser un complemento o una forma de verse mejor...para Ivanna Saldaña (25) maquillar fue su salvación.

Pintar en la piel, fue su mejor arma para combatir la depresión y la ansiedad que ella estaba acarreando. Además, la ayudó a elevar su autoestima cuando la tenía en el piso.

Ivanna cuenta que maquillar es su herramienta para sentirse bien. El trabajo impecable que ella luce en su cuerpo tarda entre 8 a 16 horas en hacerlo, sin duda es un verdadero arte.

Sueña con mostrar sus trabajos a nivel internacional y poder trabajar con reconocidas marcas. Hoy cosecha los logros que son fruto de su esfuerzo de años.

- ¿Cómo nació la pasión por el arte-maquillaje?

Desde temprana edad, me sentía intrigada y atraída por el arte y el dibujo, posteriormente por el mundo del maquillaje.

Con el paso del tiempo descubrí que el maquillaje tenía un poder único: la capacidad de expresar mi verdadero yo y elevar mi confianza en momentos en que tenía baja autoestima.

Durante mi adolescencia, atravesé momentos desafiantes de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad. El maquillaje no solo se convirtió en una distracción valiosa, sino en una herramienta que me ayudó y me ayuda a sentirme mejor conmigo misma.

Descubrí que el maquillaje podía transformar no solo mi apariencia, sino también mi estado de ánimo.

-¿En qué se convirtió el maquillaje en su vida?

El maquillaje se convirtió en una forma de expresión y empoderamiento, tanto para mí como para quienes maquillo.





Ivanna Saldaña

​

- ¿Hace cuánto tiempo te dedicás a esta actividad?

Comencé a experimentar con el maquillaje a una edad temprana, alrededor de los 13 años. Inicialmente, me maquillaba a mí misma, lo que se convirtió en una especie de ritual personal para sentirme más segura y expresar mi estilo único.

Hace cuatro años, decidí llevar mi pasión por las pinturas a las redes sociales. Comencé a crear contenido para compartir con una audiencia en crecimiento.

- ¿Cuánto tiempo tardas en hacerlo?

La duración de cada maquillaje puede variar significativamente según su complejidad. En promedio, me lleva alrededor de ocho horas completar un maquillaje, aunque algunos proyectos más detallados pueden extenderse hasta 16 horas o más.

Lo interesante es que cuando estoy inmersa en el proceso, la pasión y la emoción que siento me impulsan de tal manera que a veces ni siquiera noto el cansancio. Es como si el tiempo se detuviera y mi dedicación a cada detalle se convirtiera en una experiencia profundamente gratificante.

- ¿Te da pena quitártelo?

Sí, a menudo me da pena retirarme el maquillaje. Realmente me gustaría poder lucirlo durante más tiempo y que más personas lo vean, incluso en la calle, a pesar de que a veces me avergüenza salir maquillada. Sin embargo, muchas veces, debido a las obligaciones diarias y la necesidad de descansar, me veo en la posición de tener que retirármelo rápidamente.

- ¿Dónde trabajas maquillando?

Actualmente, trabajo de manera independiente como maquilladora. Realizo trabajos a domicilio, lo que me permite ofrecer un servicio personalizado y conveniente para mis clientes. Sin embargo, mi enfoque principal en este momento se centra en la creación de contenido.

- ¿Qué trabajo te falta por hacerte?

Tengo muchos proyectos emocionantes en mente que estoy ansiosa por compartir con mis seguidores en las redes sociales. Mi creatividad no tiene límites, y siempre estoy buscando formas de llevar mi arte al siguiente nivel. Estoy abierta a sugerencias y aportes de mi comunidad, ya que valoro mucho sus opiniones. Además, me encantaría explorar colaboraciones con diferentes empresas y marcas eso está en mis metas.

- ¿Cuál fue el maquillaje más complicado?

En este momento, podría decir que los maquillajes que más tiempo y dedicación han requerido son aquellos que están dedicados a Bolivia y al mes de Santa Cruz.

Estos maquillajes en homenaje son especiales para mí, ya que buscan reflejar y celebrar la cultura y la identidad de mi país y de mi región natal, Santa Cruz.

Lograr capturar la esencia y la belleza de estos temas en el maquillaje es un desafío que me llena de satisfacción. Cada detalle, cada color y cada trazo son importantes para transmitir la historia y el orgullo que siento por mi tierra.

Ivanna Saldaña ​

- ¿Nunca pensaste en pintar cuadros?