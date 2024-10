Jackeline Limpias: “Seré la reina del Bicentenario, y me gustaría que no haya más divisiones ni confrontaciones”

Con 11 reinados a sus espaldas, Jackeline Limpias se prepara para ser la Reina del Carnaval de Antaño 2025.



Proveniente de una familia carnavalera de pura cepa, su sueño es rescatar las tradiciones y la esencia del carnaval cruceño de antaño, brindando alegría y unidad al pueblo.



Representando al Círculo de la Amistad, Jackeline quiere que su reinado marque un hito en el bicentenario, devolviendo al carnaval su espíritu festivo y auténtico.











¿Cuántas veces ha sido reina en el carnaval?



Este sería mi reinado número 11, con el cual creo que ya cuelgo los tocados.



¿Cómo le llega la noticia de que reinará en el carnaval 2025?



La noticia me la hicieron llegar las damas del Círculo de la Amistad a través de su presidenta, la señora Jeannette Severiche.



Ya sabe de coronas, ¿Cómo se está preparando?



Considero que para reinar en carnaval no se necesita preparación; es más que todo entrega y compromiso con la comparsa, en este caso con la institución (Círculo de la Amistad). Primeramente, el poder brindar ayuda al necesitado y, sin duda alguna, el brindar alegría al pueblo, que es quien merece que se le dé un buen espectáculo carnavalero.



¿Qué actividades se vienen?



Tenemos muchas actividades, compromisos sociales, ayuda, proclamaciones, coronaciones, y el plato fuerte: nuestra coronación, que queremos que el pueblo vaya a ver y apoyarnos.



¿Carnavalea desde niña?



Crecí y sigo viviendo en el centro de la ciudad, donde se desarrolla el carnaval. Desde que tengo uso de razón, siempre he disfrutado y participado del carnaval. He visto y vivido todos los cambios y costumbres que teníamos hasta llegar al carnaval de hoy en día, donde ya no pasan muchas comparsas por las calles y donde la delincuencia se apoderó del centro de la ciudad.



¿Qué es lo que más le gusta del carnaval?



Lo que más me gusta del carnaval es que estamos relajados, que no tenemos filtros, que somos auténticos. Me gusta el abrazo fraterno del amigo, ese encuentro con gente que uno no ve en el día a día o en mucho tiempo. Me gusta la tamborita y la expresión de alegría.



Si le digo: ‘fiesta grande de los cruceños’, ¿qué se le viene a la cabeza?



Eso, la fiesta grande de los cruceños, la máxima expresión del carnavalero, de quien ama su cultura, su gente y su tradición.



¿En casa son carnavaleros?



En casa somos carnavaleros desde la cuna, de generación en generación. Mi padre (QEPD) fue carnavalero de pura cepa; mi madre, por ella, me invento todo para brindarle alegría en esos días, y eso la hace feliz. Además mi hija Fátima fue reina del Carnaval Infantil en 2005. Mi hijo José María, que vive en EEUU, todos los años se viene a carnavalear. Por tradición, somos carnavaleros, y qué bonito que madre e hija pudimos representar a nuestras generaciones.



¿Está cumpliendo uno de sus sueños?



Seguro que sí. El poder reinar para todo aquello que represento: el carnaval de antes, el carnaval de calle, el carnaval de las casas de espera. Es una alegría inmensa poder representar a toda esa gente carnavalera de antaño.



¿Qué mensaje dejará con su reinado?



Quiero recuperar el carnaval de antaño, esa coronación a la que todo el pueblo asistía a ver. Lo jocoso, ese espectáculo donde todo era risa y, como buen camba, que nos reímos hasta de nuestras propias desgracias. Mi mensaje será de unidad. Seré la reina del Bicentenario, y me gustaría que no haya más divisiones ni confrontaciones.



¿Cómo hará con su comparsa y el reinado?



Tengo mi comparsa femenina, que para el 2025 he pedido licencia. Hoy estoy representando a una institución de ayuda social (Círculo de la Amistad), con quien trabajaremos arduamente para hacer un bonito carnaval y poder llevar ayuda al necesitado.



¿Detrás de la reina, quién es Jackeline?



Soy una mujer llena de vida, de energías positivas, con ganas de vivir. Llevo la música en mi ser, soy bailadora e inquieta. Soy hija de este pueblo al que amo y que no cambio por nada. Soy amante de mis costumbres y tradiciones, por ende, de mi carnaval.



¿Qué mensaje les da a los cruceños?



No esperemos que sea septiembre o febrero para recordarnos cuánto queremos a esta tierra bendita que nos vio nacer. Pintémonos de verde, blanco y verde todos los días. Pintemos nuestros corazones de amor y empatía para que, dando amor al prójimo, podamos hacer una sociedad de hombres y mujeres forjadores y pujantes. Por muy simple que sea lo que hacemos, si se hace con amor, estamos aportando a esta bella tierra de gente trabajadora que lucha por un futuro mejor para nuestros hijos y nietos.