Jaime Durán: “La Gestora Pública de Pensiones también invertirá en empresas privadas”

Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública de Pensiones, asegura que el pago de las pensiones no será traumático porque se llegó a un acuerdo con diferentes entidades financieras y no se concentrará en el Banco Unión. Considera que apostar por un 5% en la rentabilidad va a mejorar las condiciones del valor de las pensiones que actualmente se están pagando en el país.

_¿ Y la Gestora cómo logrará esa Tasa Mínima de Rentabilidad? Vamos a combinar por un lado la rentabilidad y por el otro la seguridad de los aportes y también la liquidez. No se debe olvidar que no solo se trata de invertir, sino de garantizar que todos nuestros jubilados tengan los recursos necesarios para el pago respectivo de sus pensiones. Tomando en cuenta estos puntos vamos a impulsar dentro el mercado la generación de instrumentos que ofrezcan una mayor rentabilidad. En este punto se debe aclarar un aspecto que ha causado confusión y es que se debería priorizar a las empresas estatales productivas y no es correcto pues también se tomará en cuenta a las empresas productivas privadas las cuales tienen un entorno macroeconómico positivo, por lo que nosotros creemos que van a tener una mayor rentabilidad. Entonces a partir de esta combinación saludable entre el sector privado y el sector público nosotros vamos a aumentar la rentabilidad de las pensiones.

_ A la muerte de un jubilado que no tiene cónyuge, pero tiene hijos mayores de 25 años ¿Por qué no se devuelve el saldo del capital a los herederos, a través de la masa hereditaria, tomando en cuenta que los aportes son ahorros particulares y no como sucede ahora que cuando una persona jubilada no tiene derechohabientes, los herederos no pueden solicitar la masa hereditaria?

Lo que indica la Ley 065 en relación a la masa hereditaria, es por ejemplo que una persona fallece después de los 58 años de edad y no tiene cónyuge ni hijos menores a los 25 años lo que deben hacer, los herederos, es esperar tres años para luego solicitar una devolución de toda la masa hereditaria que ahorro el beneficiario.