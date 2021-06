Jaime Paz Zamora se aisló en su hogar tras confirmar que está infectado con Covid-19

Escucha esta nota aquí

El expresidente Jaime Paz Zamora dio positivo al Covid-19 después de una prueba PCR que se hizo este miércoles en un laboratorio de la ciudad de Tarija y suspendió su viaje a México para participar como observador de las elecciones de este domingo.

"Resulta que he dado positivo, pero asintomático. No siento los síntomas. Seguramente se debe a que he sido vacunado con las dos dosis de la Sinopharm y me aislé en mi casa en El Picacho en medio de la naturaleza", dijo el exmandatario en contacto con EL DEBER.

Paz Zamora suspendió su viaje a México, a donde fue invitado como vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

A sus 82 años, el exmandatario es optimista de que superará con un plan de tratamiento de 7 días, bajo la supervisión del médico intensivista, Roberto Mérida.

El líder político afirmó que esta noticia del Covid-19 llega casualmente en la fecha que se recuerdan los 40 años del atentado de aviación el 2 de junio de 1980, cuando él fue el único sobreviviente.

"Este hecho que me pasó es como haber nacido de nuevo en la vida", señaló Paz Zamora, al agregar que por ahora se encuentra bien y que espera estar pronto recuperado.

Se menciona que el atentado en su contra fue planificado por el régimen dictatorial de Luis García Meza.