Jaime Vaca Pereira: “Logramos ventas récord en 2022 y esperamos crecer un 20% este año”

_¿Cuáles son las proyecciones para esta gestión?

A pesar de los impasses que hemos tenido -porque el tema del dólar es un conflicto muy delicado- debido a que uno cuando es importador debe pagar al exterior en dólares y nos estamos atrasando un poco en los pagos.

Estamos capeando la situación y esperamos no tener un efecto negativo este año. Es más, seguimos optimistas y positivos de que a final de año vamos a cumplir el objetivo de vender más que el año pasado.

Center Spor es el dealer que vende el 50% de las motos en Bolivia, el distribuidor se llama Visal, nos hemos concentrado en Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando.

En el tema de Honda Auto, tenemos el 90% de venta a escala Bolivia, que se localiza en Santa Cruz y Cochabamba. Estos son los logros de tener una excelente marca, un excelente equipo y hacer las acciones correctas.



_¿Cuáles son las proyecciones de ventas que tienen en motos y vehículos?

Nosotros estimamos vender el 20% adicional de lo que vendimos el año pasado.

Claro, nosotros el año pasado vendimos a nivel Bolivia, unas 15.000 motos y fracción. Realmente es un número espectacular y este año estimamos vender casi 20.000, ese es el objetivo por el que estamos trabajando.

En autos es otro tipo de mercado. El año pasado hemos vendido 400 unidades, y en esta gestión queremos vender arriba de 500 unidades. En el tema de motos, somos el número uno, después de Brasil, en el consumo per cápita de motos, por el tamaño, competimos con Colombia muy de cerca.



_¿Qué proyectos tienen para esta gestión?

Tenemos pensado abrir showrooms, uno central de Autobol y en motos, cuatro tiendas más este año. Una en Santa Cruz, en Pando, Beni y Cochabamba.

Como Center Sport estamos en estos cuatro departamentos.La inversión aproximada en cada showroom será de entre $us 150.000 y $us 200.000. Estamos hablando de un promedio de entre $us 500.000 y $us 600.000 en salones de exposición de motos, y en autos haremos una inversión más fuerte. Solo en un espacio vamos a invertir $us 600.000 y todo esto en Santa Cruz, porque es el principal mercado.