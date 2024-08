Jarana diplomática

No sé exactamente cuántos meses hace que está en Bolivia el nuevo embajador argentino, Marcelo Adrián Massoni, y lo que inquieta es que todavía no haya presentado sus cartas credenciales al presidente Arce. Es una total desconsideración. Salvo que yo esté equivocado, Massoni presentó copia de sus credenciales a la cancillera Celinda Sosa, el mismo día en que entregaron sus respectivas cartas al jefe de Estado, como debe ser, los embajadores de Arabia Saudita, Zimbabue, Surinam, Eslovenia, Tailandia e India, todos representantes concurrentes, es decir sin residencia en Bolivia. Supusimos entonces que al embajador argentino lo recibiría el presidente Arce como se estila con los representantes residentes – como sucedió con su antecesor Basteiro – es decir en una amable conversación con el mandatario y con iza de banderas y los Colorados de Bolivia interpretando los himnos nacionales.

Pero la lengua ponzoñosa de Maduro ya había envenenado cualquier encuentro y como el presidente Milei había expresado que Maduro, y los demás sátrapas zurdos eran una verdadera plaga, Arce, amigo fiel y socio de toda esa cofradía chabacana, se enojó. Además, Milei, como la mayoría de los bolivianos, no creyó el cuento del golpe militar de Zúñiga y lo dijo abiertamente. Doble molestia en Arce, y entonces el embajador Massoni, que ni credenciales había presentado a Su Excelencia, pagó el pato y tuvo que ir a dar explicaciones a doña Celinda (cancillera) y a doña María Nela (ministra de la Presidencia) no solo de lo dicho por su presidente, sino, además, por la ministra Bullrich, quien, erróneamente, había expresado que existían 700 soldados iraníes perfectamente pertrechados en la frontera boliviano-argentina. La cancillería nacional, para demostrar su fastidio, llamó a “consultas” al embajador en Buenos Aires, el señor Tapia, como si el Kaiser alemán hubiera llamado sulfurado a Berlín a su plenipotenciario en París, en 1914.

Las relaciones entre Bolivia y Argentina no pueden estar peor en este momento. Claro que ambas cancillerías ahora se mandan besos y dicen que las cosas están bien, que el embajador Massoni está contento, que Milei ya se disculpó lo mismo que la señora Bullrich y que no hay que preocuparse porque Argentina ya no nos compre gas (que no lo tenemos) porque con esto del Mercosur y otras cositas vamos a establecer un magnífico y beneficioso intercambio. Sería fantástico que sucediera eso, pero no vemos cómo. Los bolivianos queremos sinceramente a la Argentina, fuimos parte de una misma patria (lo seguimos siendo a través de los cientos de miles de “bolitas” que laburan allí), tenemos héroes comunes como doña Juana Azurduy y admiramos, como todo el mundo, en la misma medida, a Sarmiento, Borges, Di Stéfano y Messi.