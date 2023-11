Javier Milei, Bolivia y Mercosur

“Hay que eliminar el Mercosur porque es una Unión Aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer a empresarios prebendarios”, dijo el entonces precandidato a la Presidencia de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con la cadena internacional Bloomberg, sobre su propuesta de política exterior, dejando atónitos a muchos (“Javier Milei afirmó que hay que eliminar el Mercosur porque genera ´rentas para amigos del poder´, ´una cosa horrorosa´”, Agencia Uruguaya de Noticias, 18.08.2023). Las reacciones de molestia a nivel político y gubernamental, principalmente en Brasil, y de preocupación en el empresariado argentino, no fueron pocas.

Autodefinido hasta el cansancio como liberal-libertario, Milei es partidario del libre comercio, lo que no condice con el Mercosur, fundado en marzo de 1991 con miras a ser un Mercado Común en cuatro años, plazo que, de lejos, fue extendido y agotado en el tiempo, habiendo llegado a ser hasta hoy, stricto sensu, apenas una Zona de Libre Comercio y Unión Aduanera, imperfectas.

Para Milei, el intríngulis con dicho bloque tiene que ver con el hecho que, para que la Argentina pueda recuperar su status de país del Primer Mundo, de otrora, debe exportar lo más posible, en función de lo cual será imprescindible negociar acuerdos de libre comercio con megamercados como Estados Unidos de América o los 27 países de la Unión Europea, algo que lamentablemente no podrá hacer sin la venia del Mercosur por causa de la fórmula “4+1”, que establece que ningún Estado Parte puede negociar en solitario -sino, los cuatro juntos- por más que convenga a sus intereses, lo que, dicho sea de paso, Uruguay y Paraguay objetan; de hecho, Uruguay acaba de firmar una Declaración conjunta con China, hacia una Asociación Estratégica Integral, con la mira puesta en la suscripción de un Tratado de Libre Comercio bilateral.

Milei no acepta la sujeción al Mercosur en materia de integración, porque aparte de considerarlo una camisa de fuerza, critica la validez de dicha iniciativa integracionista que, ciertamente, más que “crear comercio”, lo que en verdad provocó su Unión Aduanera fue un comprobado “desvío de comercio” debido al proteccionismo que caracteriza al bloque, de ahí que no extraña para nada que la reconocida revista The Economist haya sentenciado así, el devenir de Mercosur: