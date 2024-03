Javvi Elías: "Cada artista es único e irremplazable; cometemos un error muy mediocre que es comparar"

En mi vida y en todo lo que he atravesado o sigo atravesando. Aprendí a valorar mucho los momentos malos o difíciles, porque son los que más me inspiran a escribir versos con mucho poder.

Tengo una canción que se llama ‘El universo a tu favor’ y se basa en la historia de un mejor amigo que tuve hace tiempo al que le rompieron el corazón a pesar de que él dio todo por esa otra persona. Y aun así, al que peor le iba era a él. Ese tipo de situaciones, que no siempre son personales, también me inspiran y puedo crear canciones muy poderosas.

Luis siempre quiso hacer música conmigo y a mí siempre me pareció una idea hermosa, ya que escribe muy bien. Pero a la vez me costaba imaginar qué tipo de canción saldría. Ya sabes, venimos de dos mundos diferentes en cuanto a música. Pero justamente es ahí donde ocurre la magia. Una noche él me llama y me dice: “Javvi, tengo una canción y quiero que esta canción sea distinta. Me encantaría hacerla contigo”.