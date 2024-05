Jean Pierre Antelo: "Las malas políticas provocan que la inversión se aleje del país"

En su mensaje por el Día del Trabajador usted planteo que no se puede esconder la verdad ¿Cuáles son las verdades que se deben dar a conocer?

Desde que asumimos el directorio de Cainco una de nuestras primeras medidas fue realizar el Foro Económico, donde veíamos los retos y oportunidades que había en el país desde 2023. También había la preocupación de la falta de cifras públicas que permitan hacer un análisis económico exhaustivo como sector empresarial para poder aportar nuestras propuestas,

También veíamos la dificultad que estaba teniendo el país en la exportación de gas. El presidente (Luis Arce) en uno de sus últimos pronunciamientos manifestó que el gas ya se había agotado. A esto se debe hacer notar las dificultades que se esta teniendo en un recurso tan importante para el país como el litio que puede generar recursos en un futuro.

Teniendo estos dos principales motores económicos que tiene el país y viendo que el sector agroindustrial no tiene las facilidades y la apertura para poder desarrollarse de manera plena y tener una exportación irrestricta al mundo para generar las divisas que hemos perdido por la exportación de gas y viendo un incremento salarial que no esta acorde con la situación que viven los hogares y las empresas donde los jóvenes que salen de la universidad van y buscan empleo en el sector empresarial y no lo encuentran debido a la falta de oportunidades que faltan en el país y a la deteriorada economía que hay, era importante el primero de mayo plantear este escenario y presentar un sinceramiento económico para luego poder tomar acciones.

Creemos que hay un espacio en el sector privado donde se debe manifestar la preocupación que sentimos por la escasez de divisas, por la falta de oportunidades que tiene el empresario para poder exportar e importar sus materias primas.

Esta inestabilidad política que vive el país no permite que la economía pueda retomar una senda de crecimiento para generar desarrollo, progreso y prosperidad.

¿Cuáles son las variables macroeconómicas que preocupan al sector empresarial?

El principal inconveniente es la escasez de dólares que sigue sin resolverse. Hubo medidas de tipo parche que no logran una solución estructural al problema. Las empresas y los hogares no pueden acceder a la divisa extranjera. Otra inquietud es el déficit fiscal que cada vez sube y donde no se ve una señal clara para reducirlo. Finalmente, también preocupa la escaza diversificación de las exportaciones un aspecto que tiene relación directa con el ingreso de dólares al país.

El Banco Central de Bolivia informó que a abril de 2024 las reservas suman $us 1.700 millones ¿considera que son montos que dan certidumbre al país?

Si hacemos un análisis de lo que significan las reservas y lo comparamos con una empresa o un hogar, estas son el ahorro que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Si uno las va usando y no lo repone es claro que se va a llegar a la actual situación que vive el país, que de tener un ahorro alto, más de 10.000 millones de dólares a apenas 1.700 millones de dólares. En este contexto creemos que se deben fortalecer las vías de exportación para poder incrementar las reservas. Consideramos que el país tiene un mayor potencial para generar divisas si es que hay un trabajo conjunto entre el sector privado y el público. Siempre y cuando se tengan políticas claras que permitan un desempeño pleno del sector productivo que es uno de los que pueden aumentar y fortalecer las reservas que tiene el país.

Hoy por hoy ante la demanda productiva que tiene el país, de unos 10.000 millones de dólares para importaciones, con las actuales reservas se hace muy difícil atender dichas necesidades.

¿En que quedo el acuerdo de los 10 puntos que firmó el sector privado y el Gobierno?

Nosotros (Cainco) no fuimos parte de esos 10 puntos, si tuvimos una reunión posterior. Saludamos, aunque tardía, a esa apertura al diálogo, pues la economía es muy dinámica han pasado dos meses y no hay los resultados esperados. Entonces lo que se debe hacer es acelerar ciertos temas sin tantos parches. Es necesario encontrar soluciones estructurales, pues lo que servía económicamente hace dos mesas, en estos momentos ya no sirve.

¿Cuáles son los puntos que se deberían acelerar?

Lo primero que se debe hacer es un sinceramiento de los indicadores económicos. Que estos sean públicos para poder hacer un análisis profundo de la situación económica del país. Segundo se debe avanzar en la liberación irrestricta de las exportaciones, no alcanza con la reducción de los trámites. Se necesita hacer un país mucho más productivo, se necesita avanzar en la dotación de combustible para el sector productivo. También se debe entender que este año el clima afecto al agro y eso tendrá una repercusión en la economía. Entre todos debemos buscar una salida a esta situación critica que sufre el país debido a la implementación de políticas económicas que no están dando resultado.

¿Se puede acelerar, el retiro gradual, de la subvención de los combustibles?

Es un tema importante que se debe analizar. Creemos que si se debe ir trabajando para eliminar la subvención de los combustibles, pues es una los mayores gastos que tiene el Estado. Es cierto que se debe tener en cuenta que hay sectores vulnerables que necesitan de la subvención, pero se debe ir analizando como ir migrando de las cosas que le hacen daño a la economía del país y por ende terminan deteriorando la economía de las familias bolivianas y de las empresas.

¿Cuál es el aporte del sector empresarial para acelerar algunos temas?

Cainco viene trabajando hace 109 años implementando lo que saba hacer. Incentivar al sector formal, proyectar hacia el futuro, producir y generar fuentes de empleo dignos. ¿Qué significa empleos dignos? Significa primero seguridad, cuando se ingresa a trabajar en una empresa formal, que hace le aporte a la Caja de Salud y a la jubilación, permite tener la certeza de contar con un empleo y un ingreso constante. Tengo la visión hacia futuro de poder producir en el país con mis propios recursos que me permita generar desarrollo.

Un empleo digno es un factor multiplicador en la economía, porque la inversión que hago hoy, la voy contagiando generando un ADN emprendedor que tiene el país y por ende vamos creciendo. Cuando tenemos cubierto una producción local, nos permite mirar al mundo para pode exportar y eso genera divisas.

El sector privado no solo se queda en lo empresarial, pues tuvo la capacidad de crear un efector multiplicador en las instituciones que vamos creando. Nace la vitrina al mundo que es Fexpocruz, nace una universidad como UPSA, para poder generar talentos y seguir desarrollando este ADN emprendedor.

La pelea interna que hay en el MAS ¿cómo afecta al desarrollo del país?

Considero que hay tres temas que económicamente han afectado al país. Primero fue la pandemia y que hasta el momento hay muchas empresas que no se han podido recuperar. Segundo la polarización política que existe en el país que no permite que en la Asamblea, en el Gobierno, en el nivel departamental y municipal se pueden generar políticas económicas públicas que nos permitan ir por una senda de crecimiento y tercero por su puesto, es la coyuntura económica de falta de políticas que permitan acelerar cierto temas críticos. Por supuesto que si no hay un buen Gobierno que pueda permitir un debate político, que pueda generar desarrollo estas pugnas por el poder que solo piensan en 12 millones de votantes y no en 12 millones de personas hace que las políticas que se generen sean de corto plazo y no de largo plazo.

¿Esta disputa de poder puede contagiar al sector privado y generar diferentes alianzas?

No creo. Lo que buscamos todos, el sector empresarial y la población, es que este país vaya para adelante. Aquí invertimos, aquí trabajamos, aquí viven nuestros hijos y queremos que se desarrollen. Todos tenemos un mismo objetivo y es que a Bolivia le vaya bien. Lo que hacemos como instituciones es aportar esa visión de futuro con un país y una economía sólida, eso es lo que buscamos todas las instituciones del sector privado.

¿Cuál es el escenario de la inversión extranjera en el país? ¿Qué es lo que observan los potenciales inversores?

En los últimos años se pudo observar que la inversión extranjera en el país ha caído. Eso se nota en las inversiones destinadas a las exploraciones del gas. Las malas políticas que se han implementado en sectores que tenían un gran potencial en vez de atraer las inversiones han hecho que se alejen y que se vayan a Paraguay, Brasil y Argentina. Nosotros debemos trabajar para ser un país atractivo y atraer no solo recursos, sino también tecnología.

