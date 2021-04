Jeanine Áñez: “Yo llegué a La Paz cuando todos los cobardes ya habían renunciado”

Escucha esta nota aquí

_¿Cómo está de salud?

Ha mejorado mucho con relación a los días anteriores, cuando no había forma de controlar la presión. La verdad, se debe tomar en cuenta de que no hago mucha actividad física para evitar que suba la presión.

_¿Lograron introducir al penal una radio, como solicitaba su familia? ¿Qué actividad hace en el penal?

No. Solo permitieron que entrara un reloj. Acá me dedico a tejer y leo mucho. No hay mucho más qué hacer. Cuando me siento con mucha impotencia escribo algunas cosas que son desagradables. Leo la Biblia, que me fortalece mucho, y también un libro de Gabriel García Márquez y otro de Isabel Allende.

_¿Usted es cristiana?

Sí, sí. Soy cristiana, no bautizada, pero sí practicante.

_¿Cuánto le ayuda la cercanía con Dios?

Cuando estás con Dios uno jamás se siente sola. Es lo único que me fortalece, sé que no estoy sola, sé que tiene un propósito en mi vida, la prueba no es fácil, es dura. Él es el dueño de mi vida y Él sabrá qué hacer con ella. Se me viene a la mente el apóstol Pablo, que pasó gran parte de su vida en la cárcel.

En las lecturas bíblicas lo tengo todo y subrayo los aspectos que considero importantes, sobre todo los que fortalecen. Por ejemplo, el libro de Isaías le da mucha fuerza al alma. Los Salmos también y las diferentes historias, como la de Job (es un libro narrado en el Antiguo Testamento. Según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por satán con permiso de Dios, para demostrar la fidelidad e integridad ante el Creador. Entre ellas, pierde a todos sus hijos como a sus posesiones y riquezas).

_Jeanine, ¿usted se arrepiente de haber asumido la Presidencia a fines de 2019?

Yo hice todo lo que tenía que hacer, era mi responsabilidad, y tengo la satisfacción de que pacificamos el país. No fue fácil, pero producto de eso estamos viviendo en democracia. Ahora, las consecuencias de ello son eminentemente políticas, de un gobierno que es antidemocrático y tremendamente abusivo, que no respeta la Constitución ni las leyes, tampoco respeta mi calidad de exmandataria. He sido muy responsable toda mi vida e hice todo lo que tenía que hacer por Bolivia. Aquí lo importante no es Jeanine Áñez, aquí lo importante es la democracia y la libertad. Ahora me sucede a mí, mañana le puede ocurrir a cualquiera, y eso es lo que hay que evitar.

_¿Hubo golpe de Estado?

No soy ninguna terrorista, imagínese. Esta mujer, madre, acusada de terrorismo y de sedición. Yo llegué a La Paz en el peor momento, cuando todos los cobardes ya habían renunciado. Fue una sucesión constitucional, pero así es el Gobierno que no respeta la democracia. No le ha importado todos los esfuerzos que hicimos los bolivianos por tener la pacificación y la reconciliación que queremos entre todos.

_¿Fue un error haber postulado a la Presidencia?

En su momento, las elecciones estaban previstas para marzo; si no se hubiese iniciado la pandemia, las elecciones se hubieran realizado ese mes. Pienso que todo hubiera sido más tranquilo y menos traumático. La pandemia cambió todo el escenario.

Yo no tenía ningún impedimento para presentarme como postulante a la Presidencia. Pero, lo duro y lo fuerte fue lo que se vino después. Ha sido un año terrible para mí. Al margen de lo que digan, de que me aproveché o que quise quedarme en el poder, no es así. Fue muy duro. Mi salud se vio deteriorada debido a tanto problema. Soy mujer y somos más sensibles con el dolor de la gente. Y puse todo mi empeño para salvar vidas, en dedicarme a la salud. Producto de ello también renuncié a mi candidatura, porque entendí que lo importante era atender la salud de los bolivianos.

_El Gobierno ha presentado cuatro proposiciones acusatorias en su contra, por ello la citaron a declarar este miércoles y mañana (hoy), ¿qué opinión tiene?

Ellos pueden inventar todos los casos, necesitan demostrar abuso de poder. Lo siento muchísimo. Tenerme aquí encerrada los llena de alegría. Lo único que deseo para todo el país es pedirles que cuiden mucho su salud. Incluso se lo deseo a mis carceleros. La pandemia no respeta autoridades, no respeta jerarquías. Salud para todos los bolivianos.