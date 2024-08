Jessica Suárez: “De las cosas malas se aprende, y eso me ha convertido en la mujer que soy”

Tras cuatro años de ausencia en la televisión, Jessica Suárez, reflexiona sobre su vida, sus nuevas actividades y su visión del medio que la catapultó a la fama. Con una carrera consolidada, ahora se dedica a diversos proyectos personales y profesionales, manteniendo siempre una conexión con su público a través de las redes sociales.

La expresentadora de televisión comparte su perspectiva sobre la televisión actual, sus sueños y su vida fuera de los reflectores.

¿Hace cuánto que se alejó de la televisión?

Alrededor de unos cuatro años.

¿A qué se está dedicando?

Actualmente divido mi tiempo en diferentes actividades. Estoy disfrutando mucho de la construcción de nuestra casa, la generación de contenido de calidad en mis redes sociales, lo que me permite tener contratos anuales y semestrales con varias empresas, y trabajo como maestra de ceremonias para diferentes eventos.

¿Extraña la pantalla chica?

La verdad, extraño lo que fue la tele y soy muy agradecida por haber estado en ella en su mejor momento. Porque siento que la pantalla chica ya no es lo que era antes. Así que cuando la veo hoy, más que estar en ella, extraño lo que un día fue.

¿Cree que se retiró en el momento preciso?

Sí, justamente por lo que mencioné antes. Hoy en día, la tele no tiene la misma relevancia, los programas ya no entretienen como antes. Y creo que se quedó en el tiempo, no evolucionó. Antes tenías una proyección desde hacerte famosa y de hacer carrera en ella como profesional; hoy no es lo mismo, ya que tienes la información a la mano de todos, lo que habla de una decadencia en el rubro. Por otro lado, creo que eso es algo bueno, porque desde tus propias redes ahora puedes crear tu propio camino sin la necesidad de estar en ningún canal.

¿Volvería a la televisión?

No, mientras no exista una intención de reinventarla o un formato que valga la pena.

¿Cómo es la Jessica esposa?

Bueno, no soy la ama de casa tradicional. Siempre he sido una mujer independiente. Claro que cuido de mi casa, mi hogar y cuido de mi esposo, así que cuando quiero cocinar algo, disfruto en la cocina y hago lo que me gusta, pero no vivo para eso. También sigo con mis proyectos personales y profesionales día a día.

Jessica Suárez

Jessica Suárez habla sin filtro para Sociales

¿Le gustaría agrandar la familia?

Sí, me encantaría. Y estamos en ese proceso, pero me gusta hacer las cosas con planificación. Por eso primero me casé, ahora estamos construyendo nuestra casa, porque creo que esa es la manera ideal de formar una familia.

¿Una pasión que tiene es el teatro, le gustaría seguir en las tablas?

Definitivamente, amo el teatro y lo que siento cuando estoy actuando. Mi sueño es que Santa Cruz desarrolle una cultura teatral similar a la de otros países, con muchas propuestas de teatro que se conviertan en parte de la vida cultural de la gente.

¿Entre los reinados y la televisión, cuál elige y por qué?

La televisión, aunque en su momento uno estuvo muy asociado con el otro. Elijo la televisión, porque me permitía entretener, informar y estar en contacto con la gente y sentir su cariño todos los días.

¿Prefiere una vida llena de flashes y expuesta o una vida tranquila?

Ingresé muy joven a la vida de la farándula y me acostumbré a los flashes. Hoy disfruto de la tranquilidad, pero sé que mi vida siempre estará oscilando entre las cámaras y la tranquilidad.

¿Cuesta ser una figura pública?

No, para mí ser figura pública es hermoso. Se trata de tener un equilibrio y con madurez saber sobrellevar los aspectos negativos de la farándula que en su momento quizás me molestaban. Difícil es tener que enfrentar la falta de trabajo, tener que sacar a tu familia adelante o pasar hambre como muchos lo hacen en nuestro país, eso es difícil. Así que como en todo, hay cosas que no me gustan, pero son muchos más los beneficios que los desafíos.

¿Cumplió todas sus metas, o qué le falta por cumplir?

He logrado muchas de mis metas, pero me faltan bastantes. Aún me quedan muchos sueños y metas por alcanzar; si Dios me lo permite, espero poder cumplirlos todos.

¿Es feliz?

Sí, soy muy feliz y agradecida con Dios. Tengo todo lo que soñé, tengo un esposo y una familia maravillosa a mi lado. Tener a mi familia bien y con salud, eso me llena el corazón y me hace feliz.

Si volviera al pasado, ¿borraría algo o lo dejaría tal cual?

Sí, claro que sí, me gustaría borrar algunas cosas. Sin embargo, de las cosas malas se aprende, y eso me ha convertido en la mujer que soy. No los veo como errores, los veo como parte de mi aprendizaje.

¿Qué proyectos se vienen?

Tengo varios proyectos en mente. Uno de ellos es que me encantaría volver al teatro. Vamos a trabajar para hacerlo realidad.