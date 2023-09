Jesús Raúl Ponce: “En 2022 la inversión boliviana en Perú fue de $us 4,8 millones”

Desde marzo de 2019 Jesús Raúl Ponce se desempeña como ministro encargado de Negocios de la Embajada peruana en Bolivia. Optimista por la nueva versión de la Expocruz asegura que la feria multisectorial es la plataforma ideal para dar a conocer la industria de su país como también la oportunidad de cerrar importantes negocios.

¿Cómo fue en 2022 el desempeño de la balanza comercial entre Bolivia y Perú?

El comercio bilateral entre Perú y Bolivia ha sido dinámico y positivo durante los últimos años. En 2022, superó la cifra de los $us 2.000 millones, representando un crecimiento del 28% con relación a 2021, siendo la balanza comercial favorable para Bolivia en $us 440, 4 millones. En un buen número de años el superávit comercial se encontraba a favor del Perú, pero este hecho muestra el dinamismo y elasticidad del intercambio mutuo. En la actualidad, Bolivia es el 17.º socio comercial del Perú en el mundo y 5.º en América del Sur.

¿Cuáles son las principales exportaciones que Bolivia realiza a Perú?

En 2022, las exportaciones de Bolivia a Perú alcanzaron los $us 1.200 millones, representando un crecimiento del 37% con respecto al 2021. El sector agroindustrial destacó marcadamente y abarcó el 80%; la minería el 6% y el químico 5%. Entre los principales productos exportados desde Bolivia se encuentran las tortas y residuos sólidos de soya en $us 579,5 millones; aceite de soya en bruto en $us 157, 6 millones; aceite de soya y sus fracciones en $us 88,8 millones; habas de soya en $us 68,2 millones; y harina de habas de soya en $us 53 millones.

¿Y Perú qué le vende a Bolivia?

Durante 2022, las exportaciones peruanas a Bolivia estuvieron un tanto más diversificadas y sumaron $us 824, 6 millones, cifra que representa un crecimiento del 16% con relación a 2021. El sector químico abarcó el 30%; el petróleo y gas un 22%; y el siderometalúrgico el 20%. Entre los principales productos exportados desde el Perú se encuentran los carburoreactores tipo gasolina ($us 103,3 millones); barras de hierro o acero ($us 91,1 millones); gasolina sin tetraetilo de plomo ($us 53,8 millones); agentes de superficie orgánicos para limpieza ($us 28,3 millones); así como placas, hojas y tiras de polímeros de etileno ($us 18,5 millones).

¿En 2022 el contrabando por la frontera sur con Bolivia qué impacto tuvo en el aspecto impositivo?

Según un informe de estimación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el contrabando en Perú al 2022 fue de $us 594 millones, siendo que el 58,8% se dio por la frontera sur. La estimación del contrabando por la zona sur del país equivale a aproximadamente $us 349,2 millones. Con respecto a la incautación de mercaderías en 2022, se tiene que los principales productos fueron prendas de vestir, por un valor de $us 2,3 millones; seguido por los cigarrillos, con $us 2 millones; ropa usada, $us 1,1 millones; calzado, $us 526.546 y licor, $us 382.819; entre otros.

¿Cuáles son las expectativas para la Expocruz 2023?

Las empresas peruanas participantes ven a la Expocruz como una excelente plataforma para la promoción de su oferta exportable, por lo que esperan poder -además de promocionar sus productos- encontrar socios comerciales interesados en su oferta. Adicionalmente, es importante resaltar que, en la presente edición de la Expocruz, la participación peruana se ha potenciado de forma significativa y se llevará de manera conjunta entre la Embajada del Perú, el Consulado General del Perú en Santa Cruz, y la Oficina Comercial del Perú – PromPerú, lo que permitirá promocionar productos y servicios de empresas peruanas; incrementar las exportaciones y negocios mutuos. Asimismo, promocionar los principales destinos turísticos del Perú; y dar a conocer la cultura y gastronomía de nuestro país, para lo cual contamos con una nutrida agenda de eventos que potencien estas áreas. Envases, embalajes y equipos industriales son los sectores de negocio que se van a promocionar.

¿Cuál es el estado de las inversiones bilaterales entre Perú y Bolivia?

En 2022, Bolivia ocupó el puesto 40.º en el ranking global y 8.º en América del Sur con respecto a inversión extranjera en el Perú. De enero a diciembre de 2022, el stock de inversión registrada procedente de Bolivia alcanzó un monto de $us 4,8 millones, principalmente en el sector industrial ($us 4 millones). Con relación a las inversiones de capitales peruanos en Bolivia, de acuerdo con estimaciones disponibles del sector privado, superan el monto de los $us 2.000 millones. Es decir que, al igual que el comercio bilateral, se trata de un segmento importante de las relaciones económicas entre ambos países.

¿Cuál es la situación económica del Perú?

El Perú constituye actualmente un socio confiable y un destino atractivo para los negocios y las inversiones. Asimismo, presenta una economía que viene mostrando una importante recuperación, tras la pandemia ocasionada por el covid-19. Los indicadores económicos, así como las calificaciones de agencias extranjeras, muestran plenamente la solidez de la economía peruana.

Si bien continúan los esfuerzos para impulsar la recuperación económica tras la pandemia, la economía peruana ha mostrado robustos signos de recuperación. Bajo ese marco, el PBI del Perú ha crecido 4.4% en promedio durante los últimos 20 años, lo que representa el doble del promedio en Latinoamérica. Para 2023, se proyecta un crecimiento económico de aproximadamente el 1%, a pesar del difícil contexto internacional.

Igualmente, un pilar importante es el solvente manejo de la política monetaria peruana, con un Banco Central independiente, lo que ha permitido consolidar una política coherente centrada en el equilibrio fiscal, en la contención de la inflación y en el mantenimiento del valor de nuestra moneda. Es más, el Sol peruano ha mostrado su valoración frente al dólar norteamericano y otras divisas internacionales. Asimismo, a febrero del 2023, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú ascienden a $us 74.282 millones, equivalentes al 30% del PBI. Con un incremento de $us 2.399 millones respecto al 2022, colocan al Perú como líder en la región.

¿Qué le pueden ofrecer los puertos peruanos al comercio exterior boliviano?

Existe un mutuo interés en continuar potenciando los puertos peruanos como una alternativa para el comercio exterior boliviano. Por ejemplo, en el último Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, se acordó la conformación del Equipo Binacional permanente para el desarrollo del Puerto de Ilo, con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para promover el tránsito de carga boliviana por dicho puerto. Hasta la fecha, se han llevado a cabo cuatro reuniones del Equipo Binacional permanente, en el marco de las cuales se conformaron 7 mesas de trabajo para atender temas puntuales.

Gracias al trabajo en conjunto entre ambos países, el Puerto de Ilo se ha constituido en una alternativa económica y concreta para el comercio exterior boliviano. La Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU) otorga a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) tarifas preferenciales que han permitido el aumento de la carga boliviana hasta superar las 100.000 toneladas en 2022.

Sobre el particular, me permito destacar que se está concluyendo en mi país un proyecto que será de gran utilidad para el comercio exterior boliviano. A 80 km al norte de Lima, se está construyendo, con una inversión aproximada de $us 3.500 millones, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, en un área de más de 220.000 hectáreas, que estará conformada por cuatro muelles y que tendrá quince al finalizar su última etapa. Se trata de un puerto que establecerá una ruta directa de ingreso del Asia a Sudamérica y de salida de Sudamérica al Asia. La ruta Chancay – Shangai y otros puertos asiáticos será directa.

La primera etapa de este megaproyecto se entregará a fines de 2024, en principio, en el marco de la Cumbre Presidencial del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC), que se realizará en mi país, convirtiéndose así en el segundo mayor puerto del Perú y el único que podrá recibir barcos mercantes con capacidad de hasta 18.000 TEU, los buques más grandes del mundo.

Así, con este megaproyecto, el Perú se posicionará como el primer centro logístico del Pacífico sudamericano, lo que podría ser provechoso para generar nuevas oportunidades comerciales para los países de la región, incluido Bolivia, ya que tendrá una alternativa adicional para impulsar su comercio exterior al Asia, a través del Pacífico. Si tomamos en cuenta que el Perú ha desarrollado una Ley de Cabotaje, que permite el transporte de carga entre puertos peruanos, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay permitirá reducir costos de transporte de las exportaciones e importaciones bolivianas, en beneficio de su economía nacional.

