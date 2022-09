Jhonny echó mano del IDH para el fallido cambio de losetas del centro

Fernández explicó, en cambio, que el retiro de las losetas para la pavimentación de las calles del centro de la ciudad formaba parte de un proyecto “integral” de revitalización que demandará una inversión de $us 10 millones provenientes de un préstamo internacional. “Pedimos financiamiento y nos los dio el Banco Mundial; ese financiamiento de más de $us 10 millones ahora está en juego si no hacemos nada en el casco viejo. Esa parte podemos perderla”, afirmó.