Jhonny Fernández: “Decían que era un cadáver político, pero aquí estoy por el voto del pueblo”

¿Qué pasa por la cabeza de Jhonny Fernández en este 24 de septiembre?

Son muchos sentimientos y pensamientos que pasan por mi cabeza sobre estos años que han sido muy hermosos en mi etapa de concejal, después de alcalde, luego reelecto para el cargo y luego de concejal. He tenido el privilegio de acompañar la Santa Cruz que pasó de los 700.000 habitantes a una ciudad de más de tres millones de pobladores. Este ha sido un crecimiento explosivo y creo que esta ciudad siempre ha necesitado de una buena planificación y si no acompañamos este crecimiento con una planificación urbana será muy difícil atender las necesidades de la gente.

Después de 30 años en el ejercicio municipal, ¿se siente capaz de conducir la Alcaldía más importante del país?

Es importante mencionar que estuve más de 20 años fuera de la Alcaldía, pero nunca me he desvinculado de los problemas de la ciudad. Estuve analizando datos, estudiando lo que ocurría en Santa Cruz de la Sierra, actualizándome y acompañando las acciones que asumían las autoridades en torno al desarrollo de la ciudad. Esa experiencia me ha llevado a elaborar un proyecto y un plan que me permitió volver a la Alcaldía y ese plan lo estamos ejecutando actualmente. Es un plan integral de desarrollo urbano-metropolitano. Creo que esa era la necesidad. No podemos pensar en planes y proyectos si no tienen definido qué querés hacer y hacía donde querés llegar.

¿Hasta dónde quiere llegar Jhonny Fernández?

La idea es que hasta 2050 Santa Cruz tenga sus espacios bien definidos, legalmente constituidos porque hay muchos barrios y zonas que no están legalizados; hay espacios que fueron avasallados porque no hubo el control de asentamientos. El otro aspecto consiste en definir qué rol pretende desempeñar Santa Cruz en el contexto nacional. En concreto, tenemos que reordenar la ciudad en base a una planificación urbano-metropolitano, preparar la ciudad con espacios para generar actividades que permitan dar las condiciones para que los ciudadanos vivan bien, que puedan invertir en pequeños, medianos y grandes espacios. Que la familia cuente con espacio suficiente para la recreación, con servicios de salud, educación, deporte y cultura. Que se construya la ciudad del futuro.

¿Usted es autocrítico con su gestión?

En la administración pública se debe entender que no siempre salen las cosas como uno las planifica, siempre habrá contratiempos. Lo importante es saber administrar esos problemas que se presentan. También hay que entender que el tiempo es el peor enemigo en una gestión, los cinco años avanzan muy rápido y la gente espera que en ese periodo resuelva todos los problemas. Recibí una Alcaldía con mucho desorden administrativo, con deudas a mediano y corto plazo, y sin credibilidad en el sistema financiero. Al principio fue muy complicado. Estuve enfocado en devolver la credibilidad en la Alcaldía con la buena administración de los recursos y de cumplir los compromisos con los ciudadanos.

¿Se reúne con los vecinos para atender sus problemas?

Siempre. Y todos los días hay reclamos. La gente exige mejor infraestructura vial, que garanticemos la seguridad jurídica de sus predios, que recuperemos áreas verdes avasalladas, que ofrezcamos condiciones para invertir en el comercio, la industria, servicios. En eso debemos enfocar nuestra gestión.

En su criterio, ¿cuáles son los desafíos de la ciudad?

Estamos trabajando en proyecto de Planificación, en un gran modelo de gestión en la que Santa Cruz se convierta en la gran protagonista del desarrollo nacional en lo económico, fundamentalmente, y en lo social para que tengamos todas las condiciones para atender, no solo a los ciudadanos que viven en este municipio, sino también a los que vienen de otras jurisdicciones. Tenemos que reforzar la construcción y equipamiento de hospitales, escuelas y otros servicios. El éxito de nuestra gestión estará si trabajamos unidos entre lo público y lo privado. Tenemos que abrir ese espacio. No puede ser que las entidades públicas pretendan resolver, todos los problemas con su pequeño presupuesto. Tenemos que unir esfuerzos.

Esta gestión ha enfrentado varios casos de corrupción. ¿Qué medidas asume para controlar las irregularidades?

La verdad es que he heredado una gestión de corrupción. Por algo hemos iniciado varios procesos y hay algunos exfuncionarios en la cárcel. En la Alcaldía tenemos más de 10.000 funcionarios, pero aparentemente la corrupción era el modus operandi en la anterior gestión. Cuando ingresé no hice masacre blanca. He conversado con todos y los que cumplieran con sus funciones continuaban con nosotros, los que seguían cometiendo delito y dañando la gestión, serán procesados.

¿Qué medidas asume usted para no terminar en la cárcel?

Aplico controles, con sistemas. Tengo que estar ojo al charque todo el día, no hay que descuidarse. La decisión del alcalde es tolerancia cero (a la corrupción), sea quien sea. No me importa si es un funcionario antiguo, si es nuevo, si tiene recomendación por su capacidad. Lo primero que exijo es honestidad y disciplina.

Popularmente se menciona que muchos funcionarios salen ricos de la Alcaldía. ¿Qué responde usted?

Las personas que conozcan esos casos tienen que denunciar. Hay que perder el miedo. No me molesta cuando se presentan las denuncias, por el contrario, me alegran porque me ayudan a fiscalizar. Sin embargo, la justicia es la llamada a castigar esos hechos de corrupción. En la Alcaldía cumplimos nuestra tarea, a través de (la Dirección) de Transparencia. Si existen elementos para procesarlos en el Ministerio Público son sometidos a esa instancia; la justicia son los que definen. Nosotros (desde la Alcaldía) hacemos un acompañamiento a los procesos hasta el final. Insisto, el que venga a la administración municipal para hacer picardía, será enviado a la cárcel. Tiene que pagar los daños y perjuicios ocasionados.

¿Cómo desea que lo recuerden los cruceños?

Como un hombre honesto. Siempre lo he sido y lo seré hasta el final de mi vida. Como una persona trabajadora, que me relaciono con el pueblo. Cuando uno escucha, uno aprende.

Desea que lo recuerden como una persona trabajadora, pero en la calle le dicen lo contrario. ¿Qué opina?

A quién no le molesta la mentira, a quién no le molesta la agresión. Esas cosas nadie las puede tolerar.

¿Alguna vez se ha sentido discriminado?

A veces los políticos nos sometemos a criterios muy sesgados, principalmente de algunos opositores.

¿Qué comentarios o críticas le molestan?

Me molesta que traten de engañar al pueblo con discursos falsos.

En alguna ocasión mencionó que prefería trabajar en la zona periférica porque era bien recibido, todo lo contrario de lo que sucede en el centro. ¿Mantiene esa posición?

No, no en ese momento eran pequeños grupos alentados por una coyuntura política (que exigía el retiro de las losetas). El que está en política sabe que es necesario saber administrar esos escenarios y esos tiempos. El político que no sepa lidiar con estas situaciones, se equivoca y cae en la trampa. He pasado muchas coyunturas de este tipo, incluso en la etapa de Goni (Gonzalo) Sánchez de Lozada, del general (Hugo) Banzer. Si usted mira la retrospectiva de este proceso democrático-político, en el país ha pasado muchas cosas, tantas agresiones, tantas mentiras que le dicen al pueblo. Sin embargo, al momento de la decisión el pueblo concede una nueva oportunidad. ¿Acaso no decían que Jhonny Fernández era un cadáver político? El político debe saber que en su carrera hay momentos en que se debe estar y hay momento en que se tiene que hacer pausa. Estoy acá porque el pueblo lo decidió, a pesar de que algunos grupos estaban interesados en destruirme, pero aquí me tienen. No cualquier político ha tenido la bendición de Dios para ser tres veces alcalde de Santa Cruz de la Sierra y dos veces concejal.

¿Cómo está su relación con la Gobernación?

Las diferencias entre Jhonny Fernández y (Luis Fernando) Camacho son de motivaciones políticas. Se acabó la relación porque no hubo acuerdos.

Después de la detención del gobernador, ¿hubo intentos de acercamiento?

No, la relación con la Gobernación en muy escasa. Hemos podido compartir algunos criterios en programas de Salud, pero no hemos pasado de eso. Es difícil trabajar con ellos. La Gobernación, por ejemplo, no tiene proyectos para Santa Cruz de la Sierra y, de esa forma, es difícil sentarse a conversar con ellos. No me voy a sentar a esperar porque tengo que hacer gestión municipal y tengo que buscar fondos por otros lados.

Obras para la ciudad. El plan de Jhonny Fernández incluye viaductos, parques y asfalto. Foto: Ricardo Montero

¿Cómo está su relación con el presidente Luis Arce?

Es buena. Estamos encarando varios programas y proyectos en conjunto, pero eso no significa una alianza política.

¿Esa buena relación se debe a su acercamiento con el MAS en el Concejo Municipal?

En el Concejo Municipal se trabaja por proyectos y programas. Hay veces que los opositores acompañan, muy pocas veces. Lamento mucho que los opositores en el Concejo no tengan una lectura clara de lo que se busca hacer en la ciudad. He sido concejal en varias gestiones y nunca estuve haciendo guerra sucia al (exalcalde) Percy Fernández. Las cosas buenas que proponía Percy yo las acompañaba y las aplaudía, un ejemplo, nunca me opuse a un plan de pavimentación, nunca voté en contra ni lo critiqué cuando proponía obras sociales. En esta gestión, los opositores rechazan todo.

¿Se siente víctima de la guerra sucia?

Guerra sucia es mentir y cuántas mentiras ha sido inventadas por redes sociales.

Según usted, ¿cuál ha sido la mayor mentira en su contra?

Primero se referían al endeudamiento. Estos chicos no le entienden, no leen. La última metida de pata fue decir que el alcalde envió el POA (Programa Operativo Anual de 2024) 24 horas antes de su aprobación, pero ni sabían que el Ministerio de Economía había ampliado el plazo para la aprobación de los POA. Ellos tenían otros ocho días para revisar y debatir en el Concejo, pero no leyeron. Sin embargo, se quejaban públicamente por el poco tiempo que tenían para revisar los documentos.

Con frecuencia usted ‘muchachea’ a los concejales, ¿por qué?

Porque estos chicos recién están gateando y, por su inexperiencia, cometen errores permanentemente y le mienten a Santa Cruz. Dicen que Jhonny no está haciendo obras, pero vaya a los barrios para que verifiquen la cantidad de obras que estamos haciendo.

¿No reconoce el trabajo de alguno de los concejales?

No, creo que existe una equivocación en conjunto. Solo utilizan consignas políticas y cuando se trabaja de esa forma para buscar destruir al adversario, utilizando armas innobles y la mentira, el pueblo lo percibe. La gente ve la realidad.

¿Por qué cuando hay un problema en Santa Cruz dicen: Llamen a Mamén Saavedra? ¿Por qué no dicen: Llamen a Jhonny?

Ese es oficio que él tiene. Un concejal tiene un presupuesto, se le pagan asesores, consultores, vehículos, secretarias, ayudante y otros funcionarios. Creo que el rol de un concejal debe ser propositivo, no entrar a las menudencias. Esas cosas no deben ser titulares (de prensa), cuando se detectan irregularidades se debe actuar con fuerza, duro.

¿Se molesta con los Tik Tok del concejal Mamén Saavedra?

No, todo lo que está mal hay que corregirlo, pero mentir al pueblo no lo acepto. Yo no miento, lo que puedo cumplir lo digo, pero si no puedo cumplir, también lo digo. No me gusta mentir. Tampoco puedo sesgar una información con el solo hecho de ganar un espacio político. Si ellos creen que lo están haciendo bien, esperemos las próximas elecciones para ver los resultados.

¿Cómo cree que lo están haciendo usted?

Al comienzo fue muy duro. Tuve que administrar yesquera, deuda, juicios, corrupción, no era fácil. En 2022 acomodé la casa y comencé a hacer proyectos. Esos viaductos que están en construcción, los proyectos del bioparque, del parque industrial, del sistema de drenajes no se hace de la noche a la mañana, son motivos de estudios, horas dedicadas al trabajo. Saneamos las cuentas y estamos haciendo obras.

