Jhonny Fernández: “El Presidente debió aflojar y se tuvo que dejar que la fecha quede abierta”

— ¿Por qué Santa Cruz no unificó su propuesta?

La propuesta de Santa Cruz no fue bien recibida por el Gobierno y sobre la propuesta 2023, nunca declinamos. Insistimos que sí o sí debe hacerse en 2023 y eso debe tomarse en cuenta.

Hay que insistir en el 2023 y se debe conformar una comisión técnica. Es mucho discurso político. En el escenario técnico, ellos, el Gobierno, mostraron su flaqueza. En algunas actividades, proyectan dos, tres o cuatro meses y se vio que era posible acortar. El Presidente tuvo que aflojar y se abre la posibilidad de que no fijemos fecha en 2023 ni 2024 y pongamos a trabajar una comisión técnica inmediatamente. La comisión no tiene que ser solo del INE, que estén los rectores y las alcaldías. Esa es la propuesta.

Hay medias verdades. El INE decía una cosa, que ya había entregado información y ahí hubo entredichos a quien le entregaron y cómo le entregaron, pero el peor camino que puede elegir el Gobierno es no hacer el censo. El censo es innegociable. Otra cosa, queremos nos entregue nuestra plata en octubre de 2024. De ese mes se tiene que repartir a cada municipio y las universidades, de acuerdo con su población.

Hay una puja entre Camacho y el Gobierno. Es lo que he sentido, pero los escenarios de diálogo no hay que cerrarlos. Ese sería el peor error. Y, por otro lado, insisto en que debemos desactivar este problema porque hay mucho perjuicio para la gente. Yo les dije que no son unos cuantos los que incitan al bloqueo; Santa Cruz tiene más de dos millones de habitantes. Somos bolivianos y nos estamos autoflagelando. Hay que buscar un cuarto intermedio y que trabajen los técnicos. Es muy grave lo que está pasando. Hay que bajar los decibeles de los discursos duros y ambas partes tienen que ceder.