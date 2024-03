Jhonny Fernández: “Estoy seguro que hemos sobrepasado los dos millones y medio de habitantes”

J.Fortún/Diego Seas

- Estamos a menos 48 horas de la realización del censo, ¿Cuál es la expectativa que tiene la comuna?

Estamos con mucho optimismo, creemos que el trabajo que se vino realizando durante estos meses en coordinación con el INE nos está garantizando cada una de las actividades cumplidas a cabalidad. Esta es la última etapa que diríamos que no es tan fácil, pero si tomamos nuestras previsiones podemos cumplir estas dos últimas etapas.

Todavía hay una preocupación porque faltan censistas que se capaciten y estamos en esa tarea. Segundo, el Gobierno Municipal tomó la decisión que a las 6 de la mañana del 23 de marzo, las 15 subalcaldías estén con vehículos, personal capacitado para reforzar los espacios donde no hayan podido llegar los empadronadores, estamos tomando esas previsiones. El material en las escuelas está revisado, garantizado en su cantidad para ser distribuido en cada uno de los lugares que fueron previstos.

- En la etapa post-censal, ¿Cuál es la importancia que tiene este empadronamiento para Santa Cruz?

Es de vital importancia, hace 12 años que no se llevaba un Censo de Población y Vivienda, ¿esto qué significa? Que tenemos que saber cuántos habitantes tenemos en la ciudad, ¿cuántos son niños, jóvenes? ¿qué tipo y cantidad de población adulta tenemos? ¿Qué actividades tienen cada uno de ellos? Hay que saber si tienen vivienda, cuáles son los servicios que se prestan según lo que expresará cada uno de los ciudadanos.

Esta herramienta (censo) es importante para la planificación, porque al conocer la cantidad de habitantes, las necesidades, su realidad económica, sus dificultades en su propia dinámica en su barrio y la ciudad vamos a tomar decisiones, pero decisiones planificadas. Se optimizará los recursos económicos, hay que saber dónde están los niveles de pobreza más acentuados en la ciudad, para saber cómo vamos a ir a atacar ese problema. Hay que saber cómo y qué solución le vamos a dar a las miles y miles de personas que estaban antes trabajando en la formalidad y ahora ya son informales porque la pandemia, los paros, bloqueos nos han ido contrayendo la economía. ¿Eso qué significa? Que muchas empresas, pequeñas, medianas y grandes han tenido que despedir personal y ese desempleo se convierte en informalidad como también se puede convertir en inseguridad, que eso también es otra de las preguntas que como Alcaldía nos interesa conocer.

- ¿Cuál es la proyección que se tiene respecto al catastro actualizado en Santa Cruz?

Las estadísticas con las que nos miden ahora, para los recursos de coparticipación, es de 1.940.000 habitantes, estoy seguro como alcalde que hemos sobrepasado los dos millones y medio. Esa situación es la que nos complica para cubrir las grandes necesidades que hay.

El dato estadístico que manejamos es que de la migración que tenemos del campo y del interior hacia la ciudad de Santa Cruz es que el 70% son personas de escasos recursos, que no vienen con un empleo fijo, que vienen quizás a invertir en pequeñas o medianas empresas, o vienen en busca de un espacio donde vivir.

Y también podemos hablar que un 42% no tiene vivienda propia ¿Qué significa? No tenés ingresos por no tener un trabajo estable o seguro formal, vivir el día a día. Tenés que pagar alquileres, tenés que mantener a los hijos y bueno, no alcanza, y esos niveles son de pobreza. Hay que buscar políticas muy claras en lo cual trabajar para revertir esa situación.

- ¿Se ha socializado, con algunos vecinos, por ejemplo, el tema de la migración? para que no vuelvan a sus lugares de origen a que sean censados por el miedo al que le quiten su propiedad. En La Paz y El Alto, han hecho campaña para que los vecinos que viven en La Paz se queden en La Paz y no vuelvan a las áreas rurales, por ejemplo

Sí, esa es la instructiva que se dio hace 40 días. Que estemos por zonas, por distritos, hablando con los vecinos y ahí nos están colaborando mucho las juntas vecinales, los controles sociales, quienes son los que tienen el registro de todo lo que es la realidad de cada uno de los barrios de Santa Cruz. Lo que queremos y volvemos a reiterar, es de que todos estemos ese día (censo) presentes.

Hoy, una familia, 10 familias o 1.000 que no sean tomadas en cuenta va a ser una desventaja para nosotros, porque esas familias necesitan que le demos atención en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad. Quizás políticas de incentivos para generar empleos, más inversión para generar empleo, todo eso son factores importantes, así que tiene que haber una responsabilidad cívica social y eso es lo que estamos creando conciencia ciudadana en cada uno de los barrios y continuamos en eso, hay reuniones permanentes en cada uno de los distritos.

- Por ejemplo, algunos vecinos están viajando por tierra desde la Bimodal. ¿Se quiere evitar eso a toda costa, para que se mantenga la gente acá?

Nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado con la Policía, estamos desplazando nuestros funcionarios también para que hagan el apoyo, como también vamos a hacer estricto control del auto del buen gobierno. Vamos a acompañar eso, ya que, si no hay autorización de salida de buses, no tienen que salir los buses y vamos a tener personal también controlando en las trancas. Vamos a poner personal del Gobierno municipal para que en tiempo real estén monitoreando, para ver si no hay acarreo de gente como hubo en el anterior censo.

En el anterior censo tuvimos cuatro problemas muy serios. Primero con el acarreo de gente. Segundo, la escasa información de qué era y cuál era el motivo del censo. Tercero, que no había empadronadores, y cuarto, que no se tomó en cuenta la realidad de habitantes. Le doy un ejemplo. Le ponían el stickers a miles de domicilios y nunca habían pasado a hacer el censo. Eso no queremos que nos pase, por eso vamos a tener equipos móviles de rastreo y de seguimiento y donde veamos que hay algo irregular, inmediatamente intervenimos para que el INE complete todo el trabajo que se tiene que hacer en esa zona.

El otro trabajo es post-censo y hay que tener cuidado. ¿Cómo se va a lecturar el resultado de esas boletas censales? Ese es el otro trabajo, para eso tenemos un equipo técnico que está trabajando y que conoce cómo se va a lecturar esas boletas, porque no queremos que aparezcan datos que no es la realidad de lo que se escribió y de lo que se levantó en esta boleta, lo que manifestó un padre de familia o un jefe de familia en esa boleta, así que hay que tener cuidado no solo el sábado.

- ¿Se va a fiscalizar entonces el trabajo post-censal?

Claro, hay que hacerlo y tiene que ser abierto. Tiene que ser lo más transparente posible, le hemos dicho al INE. Por lo menos yo como alcalde no voy a dejar que nos engañen. Si vemos algo irregular lo voy a denunciar, así de claro, nos está costando meses hacer este trabajo, nunca se lo había hecho así en Santa Cruz. El anterior censo era un desastre, no había la cantidad de empadronadores, no se le informó bien a las personas, hubo acarreo de gente. Los datos procesales no eran la realidad, ni siquiera de lo que lo poco que se hizo.

La información tiene que ser en tiempo real, porque tenemos que saber qué es lo que pasa. Se terminó (empadronamiento) en la ciudad y yo tengo que saber inmediatamente que se lecture en esa planilla. Pero después, si es necesario, hay que hacer una revisión de planilla por planilla de todo lo que se tomó en cuenta en Santa Cruz, para saber si es la cantidad de habitantes, la cantidad de predios que existen y que deberían ser tomados en cuenta en el censo.

- Después de que se tengan los datos y se distribuyan los recursos económicos a los municipios, ¿Cuál es la prioridad de la Alcaldía para destinar estos recursos? ¿A qué sector se dará primero? ¿Quizás salud o educación?

A lo que diga el resultado, porque los datos son una herramienta muy importante para planificar. Yo no puedo ahorita aventurarme a decir a dónde voy a meter los recursos, de repente tenemos que crear también un modelo de incentivo tributario para invertir más que en la economía. De repente tenemos que invertir más en algún rubro y menos en otro. De repente hay que hacer menos pavimento y construir más escuelas. O ver de incorporar nuevos escenarios de inversión en salud, eso ya lo va a determinar resultado, por eso es que yo estoy a la espera de los resultados.

Una vez tengamos resultados vamos a tener una reunión técnica de gabinete. Vamos a analizar ¿Cuántos somos? ¿Cómo viven? ¿De qué vive nuestra gente? ¿Cuántos son los habitantes que tenemos? ¿Son menores de edad? ¿Es verdad que somos una población joven en Santa Cruz cómo se dice? ¿Qué hay que hacer para motivarlos? ¿Incentivarlos para que ellos sigan adelante y no sean una carga social? más va bien que sean herramientas de producción para nuestra sociedad, que ellos aporten al desarrollo.

¿Cuántos son de la tercera edad? ¿Cómo se los atiende? ¿será un bono que le da solución como se está dando o no será un bono? No sé, ya eso se lo va a determinar, por eso hay que estudiar bien el resultado.

- Usted comentaba que son como dos millones y medio que tiene aproximadamente la población. ¿Cuáles son los distritos que se han beneficiado con este crecimiento?

Nosotros hacemos un seguimiento estadístico. El distrito 12, que es de Los lotes; El Plan Tres Mil, que es el distrito 8; el distrito 6, que es la Pampa de la Isla, han crecido bastante, así como la Villa Primero de Mayo y todo el cinturón de la zona norte hasta la doble vía La Guardia.

Del cuarto anillo hacia afuera es lo que ha crecido. Los distritos 5,6,7,8 y el 9, aunque menos cantidad. El mayor crecimiento es el de la Pampa de la Isla, la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil y Los lotes. Otro sector de la ciudad es la zona norte, por los condominios, y eso ha crecido bastante. Por eso le hablo, del cuarto anillo hacia arriba todos estos distritos, porque no se ve un crecimiento del cuarto anillo hacia adentro, más bien se ve una disminución como el casco viejo del primer anillo, porque ha habido un abandono de vivientes de ahí y se convirtieron solamente en tienda, en actividades económicas.

Otros distritos que está dentro del cuarto anillo no han sufrido un gran impacto, el distrito 1 no ha tenido mucho crecimiento porque no tiene espacio, porque tenés ahí el río y ya no hay más espacio dónde crecer.

- ¿En el centro solamente quedaría la alternativa de crecer horizontalmente?

Ese es otro trabajo que se está haciendo, ahora se ha conformado una comisión técnica donde está el Colegio de Arquitectos, otras instituciones y el Gobierno municipal está propiciando este encuentro para ver qué reforma vamos a hacer, porque esto de los resultados del INE también nos va a llevar a reforma.

Yo como alcalde voy a plantear reforma y diría una reforma revolucionaria, porque muchos están todavía viviendo de sentimientos y del pasado. Hoy en que este mundo competitivo, donde la ciencia y la tecnología está tan avanzada tenemos que nosotros también estar en esa onda, ya no podemos seguir viviendo con solamente sueños que nunca se hacen realidad, o con historias que nos las cuentan, hay que ver qué zonas son productivas.

Apostemos a un nuevo Parque Industrial. Y todos dicen, ¿oye, por qué un nuevo Parque Industrial? Porque el que está ahí quedó chico, a los empresarios privados lo mismo les he dicho. ¿Quieren otro predio para el Parque Industrial? Hay otros lugares donde podemos abrir un espacio para que se construya un nuevo y moderno Parque Industrial para Santa Cruz, en la ciudad. Y eso será parte del resultado, porque la verdad es que esta es la gran oportunidad que tenemos para planificar y para no equivocarnos ni derrochar o malgastar el dinero de los cruceños en obras que quizás no se necesitan y esta es la gran oportunidad que no podemos perder.

- Hay distritos, como usted comentaba, que están creciendo. Algunos están pidiendo ser autónomos como es el caso del Plan Tres Mil, que quiere tener su propia alcaldía. ¿Cómo ve esta situación?

No lo veo como una mala propuesta. Santa Cruz va a seguir creciendo, el 2030 vamos a tener 5.000.000 (habitantes), y quién le dice si no es necesario hacer alguna reforma y plantear esto, no hay que tenerle miedo.

Todo lo que sea bajar los niveles burocráticos que hay y atender más rápido a la gente y tener condiciones técnicas, logísticas, científicas que te ayuden a ser gestión hay que hacerlo, no tengamos miedo. Yo creo que todas esas son transformaciones que se deben dar. ¿Cómo se hizo el gran Buenos Aires? ¿El gran San Pablo? era igual que nosotros con 1.000.000, 2.000.000 de 3.000.000 (habitantes) y ahora son urbes de 40.000.000. Ya son ciudades que tienen su propia dinámica y su propia administración, no se trata de desconcentrar, se trata de descentralizar y quizás dale una autonomía de gestión, eso también hay que pensarlo y hay que saber cuándo se lo plantea y cómo se plantea como solución.

- Finalmente, alcalde, se ha visto un aporte importante de la alcaldía al INE ¿Cuál ha sido en detalle este aporte el trabajo?

Ustedes saben que yo fui el primer alcalde de Bolivia que le mandó una carta al presidente en 2021, pidiéndole de que nos preparemos para el censo porque el 2012 fue el último. Y el 2021, antes que se cumplan los 10 años, como dice la Constitución, le mandé una carta al presidente, tengo las pruebas, y le dije: señor presidente, como administrador de esta ciudad que está en crecimiento y como herramienta de planificación, necesitamos que usted convoque y organice todo lo que es el Censo de Población y Vivienda porque ya se cumplen los 10 años.

Después vinieron una serie de hechos que ustedes conocen. Después que ya hubo la ley, entré en esa comisión, fui a La Paz, me reuní con el presidente y con esa comisión del INE. Le dije, señores, el alcalde de Santa Cruz se compromete en acompañar todas las actividades que están programadas desde el INE. Desde 2022 venimos haciendo, 2023 un poco más agresivo y ahora 2024 le metimos hasta el fondo, porque queremos que se haga un censo de calidad y que no nos engañen y que los resultados sean la realidad de la vivencia de lo que vivimos aquí en Santa Cruz.

Además, no es solo pensar en cuántos somos, ¿qué necesitamos nosotros hacer de aquí en adelante? ¿Cómo administramos mejor nuestra ciudad? ¿Cómo optimizamos los recursos económicos? Eso creo que es importantísimo, así que ha sido muy importante el aporte del Gobierno municipal y seguiremos hasta el final porque hay que verificar los datos que arrojen los resultados.

- Alcalde, hoy está de cumpleaños, cumple 60 años, ¿Cuánto tiempo se dedicó a la política? Si nos puede hacer un balance.

(Risas) Yo empecé con mi padre (Max Fernández) en 1989. Imagínese, de peladito lo acompañaba. Iba escuchando, iba un poco conociendo cómo era él, cómo era la actividad política, la organización de cuadros, las capacitaciones.

Después fui jefe de barrio, de La Cuchilla, en el club Hípico, así nací a la vida política. Después fui jefe del distrito 4. Después fui jefe urbano de todos los distritos, después fui jefe departamental de la UCS, y después fui coordinador nacional cuando estaba mi padre, de toda la parte esta del Oriente. Ya cuando ocurre ese trágico accidente, yo asumo la jefatura del partido en año 1995 hasta la fecha y ahora ya estamos nuevamente en esta tarea de seguir adelante. Postulé como concejal, dos veces he sido concejal, tres veces alcalde y ahí estamos, gracias a Dios haciendo todos los esfuerzos para que nuestra ciudad avance, progrese y vivamos en paz, que es lo más importante.

- ¿Ha pensado en dejar la carrera política o seguirá hasta donde se pueda?

Sí, va a llegar un momento en que yo me voy a ir. Voy a dar un paso atrás para que se les dé oportunidad a las nuevas generaciones. No es que Jhonny se quedará hasta el final de su vida, Dios quiera que me dé muchos años de vida, pero eso no significa que yo voy a seguir haciendo sombras a quienes pueden ir adelante en este proyecto político.

Hay que abrir la puerta, a mí me tocará ya no estar en primera línea, estaré en segunda o tercera línea, pero siempre aportando a este proyecto que es de mi padre. Ese es el compromiso que tengo, moral, sentimental y sobre todo, un compromiso social con toda nuestra comunidad a nivel nacional.